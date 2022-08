Arbeiten am Bahnübergang zwischen Aschenstedt und Hockensberg beendet

Von: Leif Rullhusen

Teilen

Freie Fahrt: Seit Donnerstag können Autos und Lastwagen wieder die Gleise überqueren. © Rullhusen, Leif

Aschenstedt – Zehn Wochen lang war die Iserloyer Straße zwischen Aschenstedt und Hockensberg aufgrund einer Baustelle am Bahnübergang gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer mussten über die Wildeshauser Straße und die B 213 ausweichen.

Rund drei Kilometer länger war die Umleitungsstrecke. Damit ist nun Schluss. Heute werden die Umleitungsschilder abgebaut. Damit wird die Straße auch für Radfahrer und Fußgänger wieder freigegeben.

Bereits am Donnerstag hatte die Deutsche Bahn die neue Anlage geprüft und abgenommen. Anschließend konnten Kraftfahrzeuge den Übergang passieren. Eine Punktlandung: Von Beginn an kündigte die Beschilderung das Ende der Maßnahme für den 12. August um 15 Uhr an. Allerdings floss der Verkehr aufgrund der noch stehenden Umleitungsschilder erst nur sehr spärlich.

Die alten Blinklichter haben ausgedient

Schranken und Lichtzeichen regeln auf der Iserloyer Straße jetzt den Verkehr zwischen Straße und Gleisen. Die alten Blinklichter haben ausgedient. „Wir haben die komplette Technik auf den neuesten Stand umgebaut“, schildert eine Bahnsprecherin die Arbeiten der zurückliegenden Wochen. Dies sei im Bahnübergangsbereich und auch auf der Strecke geschehen. „Die Gleise und der Belag wurden bereits in einer ersten Baustufe im vergangenen Jahr erneuert“, erklärt die Bahnsprecherin. Die gesamten Arbeiten seien nach Plan verlaufen. Auf zukünftige Baustellen entlang der Bahnstrecken müssen sich die Menschen nicht einstellen. Aktuell seien keine weiteren Maßnahmen seitens der Bahn in der Gemeinde Dötlingen geplant.

Während Auto- und Radfahrer sowie Fußgänger große Umwege in Kauf nehmen müssen, gab es für die Züge keine Sperrungen. „Solche Arbeiten werden unter ,rollendem Rad‘ durchgeführt“, sagt die Sprecherin.

Unfallschwerpunkt entschärft

Mit dem Umbau hat die Bahn einen Unfallschwerpunkt entschärft. Wie dringend erforderlich das Aufrüsten des Bahnübergangs mit Schranken ist, zeigte sich zuletzt im vergangenen September. Damals war ein Auto mit einem Personenzug zusammengestoßen. Der Wagen war trotz der auf Rot stehenden Signalanlage nahezu ungebremst gegen den Triebwagen der Nordwestbahn gefahren. Die Insassen des Wagens verletzten sichnur leicht. Vor fünf Jahren endete ein Unfall an gleicher Stelle dagegen tödlich für den Autofahrer. Wahrscheinlich hatte der 56-Jährige das Rotlicht sowie den herannahenden Zug übersehen. Er starb noch an der Unfallstelle. Bundesweit gab es im Jahr 2020 laut Bahn 51 Unfälle an unbeschrankten Bahnübergängen.