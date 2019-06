Wer hat antike Schätze auf dem Dachboden?

+ Planen den Markt im Rahmen der Festwoche: Eckehard Hautau, Sabine Schütte, Frank-Ronald Rath, Maren Henze, Fabian Ebelt, Gerti Essing und Walter Ulrich (v.l.). Foto: Schneider

Dötlingen – Die Dötlingen Stiftung feiert ihr 20-jähriges Bestehen Ende August nicht mit einer Geburtstagsparty, sondern gleich mit einer ganzen Festwoche: Vom 24. bis 31. August sind fast täglich Veranstaltungen auf dem Tabkenhof am Dorfring geplant. Die Besucher dürfen sich auf Kunst, Musik, Theater und kulinarische Highlights freuen. Für den Abschluss der Feierlichkeiten möchte die Stiftung alle Dötlinger und weitere Interessierte animieren, einmal in ihren Kellern und auf den Dachböden nach Schätzen und Raritäten Ausschau zu halten. Denn von 11 bis 18 Uhr ist am Samstag, 31. August, auf dem Tabkenhof sowie rund um die alte Dorfeiche ein Kunst- und Antikmarkt geplant.