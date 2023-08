Antik- und Handwerkermarkt erstmals im Dötlinger Dorfgarten

Sammelstücke und Dachbodenraritäten

+ © Leif Rullhusen Zwei der drei Organisatoren: Jochen Bruder (v.l.) und Frank-Ronald Rath. © Leif Rullhusen

Im Dötlinger Dorfgarten erwartet die Besucher beim Antik- und Handwerkermarkt am ersten September-Sonntag ein interessanter Mix an Ausstellern.

Dötlingen – Das erste Septemberwochenende in Dötlingen hat es in sich: Zunächst lockt das Bremer „HafenRevueTheater“ am Freitagabend ins Heuerhaus-Café. Am Samstagnachmittag treten dann Seifenkisten- und Bobbycar-Piloten am Dorfring gegeneinander an, und am Sonntag, 3. September, bietet schließlich der „Dötlinger Antik- und Handwerkermarkt“ von 10 bis 16 Uhr im Dorfgarten die Gelegenheit zum Bummeln, Kaufen, Schauen und Genießen. 32 Aussteller haben sich bereits einen Platz gesichert. „Ein paar können noch hinzukommen. Bei mehr als 40 wird es allerdings eng“, erklärt Frank-Ronald Rath.

Gemeinsam mit Jochen Bruder und Siegried Enders organisiert der 76-jährige Dötlinger den Markt bereits das dritte Mal für den Heimat- und Bürgerverein des Künstlerdorfes. An ihrem neuen Standort im Dorfgarten feiert die Veranstaltung dagegen Premiere. Zuvor hatten sich die Anbieter zwei Mal rund um den Tabkenhof gruppiert.

Individuelle Schilder und Kugelschreiber aus Holz sowie Pullover aus Norwegen

Im Dorfgarten erwartet die Besucher ein interessanter Mix an Ausstellern. Eine Holzlaserkünstlerin wird vor Ort Schilder mit individuellen Motiven und Schriftzügen herstellen. „Auch persönliche, nach Wünschen der Marktbesucher“, verspricht Rath. Des Weiteren wird ein Drechsler dabei sein, der Kugelschreiber aus Holz fertigt sowie eine Schusterin, die sich auf die Herstellung exklusiver Reitstiefel spezialisiert hat. Rath hat ebenfalls wieder seine Frau Eva engagiert. Die gebürtige Norwegerin wird unter anderem Pullover aus ihrer skandinavischen Heimat anbieten. Darüber hinaus wird die Solidarische Landwirtschaft (SoLaWi) „Wildes Gemüse Beckstedt“ aus der Nachbargemeinde Harpstedt ihr Konzept vorstellen und Produkte aus dem eigenen Anbau dabei haben. „Letzteres ist zwar kein Handwerk im engeren Sinn, ist aber dennoch ein sehr zeitgemäßes Angebot“, erläutert Rath.

Skulpturen mit der Mororsäge

Insgesamt setzen die Organisatoren auf nicht alltägliches Handwerk. „Wir freuen uns, wenn dann noch private Aussteller Sammelstücke und Dachbodenraritäten anbieten“, erklärt Rath. Besonders freut sich der pensionierte Kaufmann, dass er Thomas Götze für diesen Tag engagieren konnte. Der Dötlinger Künstler wird mit seiner Motorsäge Kunstwerke und Skulpturen fertigen. „Ich muss nur die Windrichtung vor Beginn des Marktes im Blick haben und schauen, wo ich ihn platziere. Sonst sind nachher einige Stände von einer Sägespänenschicht bedeckt“, überlegt Rath.

Musikalisch begleitet der Dötlinger Männergesangverein den Tag zwischendurch mit mediterranen Klängen. Kulinarisch verwöhnen die „Beetfrauen“ der Landfrauen Wildeshausen-Dötlingen die Gäste mit Kaffee und Kuchen. Wer es lieber etwas deftiger mag, kann zu Grillfleisch oder -wurst greifen. Ein Eis- sowie ein Getränkewagen runden das Angebot ab.

Zukünftig immer am ersten September-Sonntag

Künftig soll der Antik- und Handwerkermarkt jeweils am ersten Septembersonntag einen festen Platz im Dötlinger Terminkalender bekommen, plant Rath. Für die kommenden Jahre möchte sich der Rentner für die Organisation allerdings junge Leute ins Boot holen.

Wer sich aktuell noch als Aussteller beteiligen möchte, erreicht Rath per E--Mail an info@rath-bodenbelaege.de sowie telefonisch unter 0171/6016601.