Annika Stolle übernimmt Vorsitz der Neerstedter Bühne

Neerstedt - Von Anja Nosthoff. „Es ist wichtig, die Dinge rechtzeitig in junge Hände abzugeben“, sagte Erhard Hofemann, der langjährige Vorsitzende des Vereins „Neerstedter Bühne“, am Mittwochabend während der Jahreshauptversammlung im Theater in Neerstedt. „Und das möchte ich heute tun“, ergänzte er. Frühzeitig hatte er angekündigt, nach 13 Jahren im Amt nicht noch einmal kandidieren zu wollen. Als seine Nachfolgerin schlug er seine bisherige Stellvertreterin Annika Stolle vor, die die Anwesenden einstimmig wählten.

Somit stand auch der zweite Vorsitz zur Wahl. Ebenfalls einstimmig entschieden sich die Mitglieder für Jan Kratzmann, der zunächst auch weiter den Posten des technischen Leiters übernimmt. Hofemann hatte 2002 begonnen, sich für das Theater „Neerstedter Bühne“ zu engagieren. Anfangs hatte er sich vor allem um die Bühnentechnik gekümmert. Schon 2004 war er dann zum Vorsitzenden gewählt worden. „Im Namen aller Vereinsmitglieder möchte ich dir für deine tolle Leistung in den vielen Jahren danken“, lobte Kassenführerin Sylvia Ebinger. „Die ganze organisatorische Arbeit, die dahinter steckt, kann man gar nicht hoch genug bewerten“, sagte sie.

Auch Karl Pätau, der das Theater ins Leben gerufen und bis 2004 als Vorsitzender fungiert hatte, war voll des Lobes. „Ich bin froh und glücklich darüber, dass du alles so gut weitergeführt und weiterentwickelt hast. Auch ich habe damals viel Herzblut in die Sache gesteckt, um die Dinge in Gang zu bringen. Dass das Theater jetzt sogar den Kulturpreis vom Landkreis Oldenburg verliehen bekommt, ist ein toller Erfolg und sicherlich ein Höhepunkt. Dazu habt ihr beigetragen – du und deine Frau Ilse“, verdeutlichte Pätau mit Blick auf die bevorstehende Preisverleihung am 19. Juni (wir berichteten). Auch Hofemann bedankte sich noch einmal ausdrücklich bei seiner Frau: „Ohne ihre Unterstützung hätte ich es nicht machen können.“

„Leipziger Pfeffermühle“ kommt ins Theater

Gemeinsam mit Stolle warf Hofemann noch einen Blick in die Zukunft – nämlich auf die nächste Saison. „Viele Gruppen und Termine stehen schon. ‚De Spaaßmaker‘ sind allerdings die einzige Gruppe, bei der auch das Stück schon feststeht. Der komplette neue Spielplan ist daher erst Ende August zu erwarten“, so Hofemann.

Einige besondere Termine, die bereits festgezurrt sind, konnte Stolle jedoch schon verraten: So wird im Rahmen ihrer Tournee am Sonnabend, 3. Februar, erstmals die „Leipziger Pfeffermühle“ auf der Neerstedter Bühne auftreten und an dem Abend ausnahmsweise ein hochdeutsches Stück präsentieren. Einen Monat später, am ersten Märzwochenende, steht im Vorfeld des Weltfrauentags ein „Weibsbilder-Kabarett“ auf dem Programm. „Das Duo, das natürlich aus zwei Frauen besteht, wird auf Plattdeutsch für einen lustigen Abend sorgen“, kündigte Stolle an.

Zudem werden die „Green Spirits“ der TSG Hatten-Sandkrug wieder dabei sein und am ersten Dezemberwochenende auf der Bühne stehen. Die Akrobatikgruppe zeigte in der vergangenen Saison erstmals ihr Können im Neerstedter Theater – mit riesigem Erfolg. „Alle vier Vorstellungen waren ausverkauft“, informierte Hofemann während seines letzten Rückblickes auf die vergangene Spielzeit. Mit 2 811 Zuschauern in insgesamt 24 Vorstellungen zeigte er sich zufrieden. Ganze 18 Theaterstücke gab es in der Saison in niederdeutscher Sprache. Dafür sei die „Neerstedter Bühne“ schließlich berühmt. „Unser einziges hochdeutsches Stück kam natürlich wieder von der Hamburger ‚Weberknecht Bühne‘“, berichtete Hofemann. Seit Jahren „scheuen die Hamburger nicht den weiten Weg“, um in Neerstedt zu spielen.

Auch eine Veranstaltung für die Kleinsten habe es wieder gegeben. Das Theater wurde – wie es bereits gute Tradition ist – für eine Vorstellung für Kindergartenkinder aus Harpstedt und aus Brettorf zur Verfügung gestellt.

Investiert wurde während der vergangenen Saison in eine LED-Beleuchtung für die Bühne, in eine Sitzbank im Foyer sowie in einen neuen Getränkeschrank. Auch die Wände bekamen im Vorfeld der Tischlerarbeiten einen frischen Anstrich. Die Tür, die die Darsteller als Eingang zu der Bühne nutzen, ist zu einer Schiebetür umgebaut worden.

„Für die Zukunft steht sicherlich noch eine Renovierung der Herren-Toiletten an“, erklärte Hofemann. Zeigen werde sich, ob eventuell noch die Heizung nachgerüstet werden muss. „Die neue LED-Beleuchtung verbraucht nun natürlich viel weniger Strom. Die alten Lampen haben allerdings auch immer Wärme abgegeben“, so Hofemann.