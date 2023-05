Anja Reepschläger leitet in Dötlingen Selbstbehauptungskurse für Kinder

Worte statt Gewalt und Streit aus dem Weg gehen: Das sind die Mottos von Anja Reepschläger, die sie den Kindern in Dötlingen bei ihren Kursen vermitteln will.

Dötlingen – „Du hast aber hässliche Schuhe“, sagt Anja Reepschläger zu einem Kind. Der Junge dreht sich um und geht weg. „Hallo, ich rede mit dir“, versucht Reepschläger das Gespräch aufrechtzuerhalten. Das gelingt nicht. Sie geht zum nächsten Kind. „Du hast ja einen hässlichen Pullover“, sagt sie. Das Mädchen dreht sich um. Auch sie geht weg. Den Vorgang wiederholt Reepschläger mehrfach. Keines der Kinder bleibt stehen und lässt sich auf eine Diskussion oder einen Streit ein. Und das ist genau das, was die Trainerin des Selbstbehauptungskurses des TV Dötlingen in der Sporthalle „Am Karkbäk“ erreichen will.

„Es geht in diesem Kurs darum, Kindern zu vermitteln, dass sie Streit aus dem Weg gehen und sich nicht provozieren lassen sollen“, erzählt Reepschläger, die für Fünf- bis Neunjährige derzeit viermal pro Woche – immer freitags – einen Selbstbehauptungskurs anbietet. 17 Teilnehmer sind dabei.

„Es bringt keinem etwas, wenn Streit entsteht, gerade in diesem jungen Alter. Sie wissen ja auch noch gar nicht richtig, wie sie auf Provokationen am besten reagieren sollen. Auch Erwachsene könnten von diesem Kurs etwas lernen“, betont Reepschläger, die beim Bildungsträger „Stark auch ohne Muckis“ ihre Trainerausbildung absolvierte. Mit Rollenspielen vermittelt sie den Kindern, die teilweise in die Schule und teilweise noch in die Kita gehen, ihre Methoden.

„Die Gewalt an Schulen und Kitas nimmt immer mehr zu. Menschen, vor allem Kinder, können sehr respektlos sein. Manche reagieren darauf hilflos. Das ist der Grund, warum ich diese Kurse anbiete“, sagt Reepschläger, die auch für Zehn- bis Zwölfjährige beim TV Dötlingen einen Lehrgang gibt. „Der ist aufbauend auf den Kurs für die jüngeren Kinder“, erklärt sie.

Rollenspiele helfen beim Kurs

Bei einem weiteren Rollenspiel laufen alle durch die Halle – mit einem Gegenstand, der ihnen gehört. Reepschläger geht rum und nimmt dem kleinen Phil seine Flasche weg. Vorher hat die Trainerin im Sitzkreis erklärt, wie man sich zu verhalten hat, wenn einem etwas weggenommen wird. Phil versucht nicht, die Flasche mit Gewalt wiederzubekommen. Er stellt sich gerade hin, macht große Augen und sagt: „Gib mir meine Trinkflasche wieder“. „Nein“, erwidert Reepschläger. Den Prozess wiederholen die beiden fünfmal, bis Reepschläger einlenkt. „Ja, ist ja gut. Hier hast du sie.“ Sofort lobt sie Phil für sein Verhalten. „Das war genau richtig, du hast einfach die ganze Zeit wiederholt, was du haben möchtest. Super.“ Klare Kommunikation sei laut Reepschläger besonders wichtig.

Das will sie in einer weiteren Übung zeigen. „Lass meinen Arm los“, sagt Finn laut und deutlich, als ihn die Trainerin am Handgelenk festhält. Finn bleibt ruhig, versucht sich nicht loszureißen, sondern wiederholt seine Worte. „Ist ja gut“, sagt Reepschläger und lobt den Jungen für seine Reaktion.

Auch anhand von Tiermodellen vermittelt sie den Kindern „richtiges Verhalten“. Ein Löwe zum Beispiel bleibe immer ruhig und entspannt. Mücken seien die, die immer ärgern und Schafe meckern zurück. „Was passiert also, wenn die Mücke ärgert und das Schaf zurück meckert? Es entsteht Streit. Wenn man aber cool bleibt, wie der Löwe, passiert meist nichts“, betont Reepschläger. Sie erklärt, dass es nicht wichtig sei, was andere von einem denken – vor allem nicht, wenn sie einen beleidigen. „Wenn dir jemand einen Kackhaufen zum Geburtstag schenkt – den nimmst du ja nicht an. Warum nimmst du dann eine Beleidigung an und reagierst darauf?“, fragt sie. „Das bringt nur unnötig Stress.“

Rückmeldung durchweg positiv

Zum vierten Mal bietet Reepschläger den Kurs in Dötlingen an. „Ich bekomme von Schulen und Kitas immer wieder Feedback, dass es ruhiger um die Kinder wird, die diesen Kurs besucht haben. Das ist das, was ich will“, ist sie begeistert.

Mareike Kubista hat ihre beiden Kinder bei dem Lehrgang angemeldet. „Sie streiten gerne zu Hause“, sagt sie und schmunzelt. „Hier lernen sie, wie sie damit umzugehen haben. Und sie bekommen Strategien an die Hand – von jemand anderem und nicht von den Eltern. Das ist wichtig“, erklärt die Mutter. Das sei der Grund, warum sie ihre Kinder angemeldet hat.

Am Ende der 90-minütigen Einheit legt Reepschläger ein Kuscheltier auf die Sprossenwand in der Halle, auf etwa zwei Meter Höhe. Keines der Kinder kommt heran. Sie entwickeln gemeinsam Methoden, um das Kuscheltier zu erreichen. Dank einer Räuberleiter gelingt es. Reepschläger lobt: „Das ist toll. Eben wolltet ihr noch nicht mal miteinander reden. Jetzt helft ihr euch gegenseitig und habt es geschafft.“