Angetrunken: 32-Jähriger kracht in Schutzplanke

Dötlingen - Ein angetrunkener Autofahrer hat am Sonntagmorgen auf der Autobahn 1 (A1) an der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord in Richtung Bremen einen Verkehrsunfall verursacht.

Wie die Polizei mitteilt, wollte der 32 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Vechta die A1 gegen 7 Uhr an der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord verlassen. Dabei geriet er mit seinem Wagen ins Schleudern, stieß gegen die Außenschutzplanke und kam anschließend auf dem Grünstreifen zum Stehen.

Bei der Unfallaufnahme nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Sie führten einen Alkoholtest durch, der einen Wert von 0,89 Promille ergab. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahmung des Führerscheines angeordnet. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 4.000 Euro.