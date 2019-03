Anerkennung für tolle Leistungen

Altona – 89 junge Menschen haben es geschafft: Sie haben ihre Abschlussprüfung bei der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK) mit „sehr gut“ bestanden. Am Freitag erhielten die Absolventen ihre Urkunden im Hotel „Gut Altona“ sowie einiges an Lob und Anerkennung.

„Prüfungsbester wird man nicht eben so. Sie haben gezeigt, was sie drauf haben. Chapeau!“, lobte Carsten Harings, Landrat des Landkreises Oldenburg, die Absolventen. „Bitte einmal Standing Ovations für diese Leistung“, sagte er. Jeder der Gäste des vollen Saals des Hotels erhob sich. Auch den Eltern, Geschwistern, Freunden und Partner gebühre ein großer Dank, so der Landrat. Daher bekamen die Familienmitglieder von den Absolventen ebenfalls einen kräftigen Applaus.

„Für den weiteren Weg wünsche ich Mut, den eigenen Weg zu gehen und auch mal gegen den Strom zu schwimmen“, sagte Harings. Jeder Einzelne habe Ausdauer und Kraft bewiesen, um sein Ziel zu erreichen. „Sie alle haben einen hervorragenden Abschluss. Sie haben Maßstäbe gesetzt und sind eine Vorbildfunktion“, lobte er.

Nach dem Zitat „Nachahmung ist die aufrichtigste Form der Schmeichelei“ von Charles Caleb Colton und mit den besten Wünschen für die Zukunft übergab Harings das Wort an Stefan Schnier, dem Vizepräsidenten der Oldenburgischen IHK. Dieser appellierte an die Betriebe, dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. „Man muss auch Menschen mit einem nicht so guten Abschluss und Geflüchteten eine Chance geben“, sagte er. Sein Appell an die Prüfungsbesten hieß: „Nehmt aktiv am gesellschaftlichen Leben teil, nutzt eure Chancen und denkt auch an diejenigen, denen es nicht so gut geht.“

Harings übergab den Absolventen der Landkreise Ammerland (4), Oldenburg (2), Wesermarsch (8), Friesland (2), Cloppenburg (9), Vechta (22), der Städte Delmenhorst (1), Wilhelmshaven (6) und Oldenburg (31) sowie anderer Bezirke anderer IHK (4) die Urkunden.

Danach sprachen Akash Sahibi und Nele Ahrmann zu den Gästen. Sahibi ist ein Geflüchteter aus Afghanistan und absolviert derzeit eine Ausbildung zur Fachkraft im Gastgewerbe im Hotel „Gut Altona“. Ahrmann bildet ihn aus. „Man hat in dem Beruf viel Kontakt zu Menschen und lernt auch viele neue kennen“, sagte er. Für seine guten Deutschkenntnisse bekam Sahibi ein großes Lob von Ludger Wester, dem stellvertretenden Leiter des Geschäftsbereiches Bildung bei der IHK. Wester verabschiedete die Gäste mit den Worten „Die Unternehmen und die Berufsbildenden Schulen haben mit viel Engagement gearbeitet, das sieht man an den Ergebnissen.“ Ein großer Dank gelte auch dem „hervorragenden Gastgeber. Für die Musik in den Pausen sorgte eine Band der Musikschule des Landkreises. lat