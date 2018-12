Anbau ans Rathaus soll zügig erfolgen

Neerstedt - Von Tanja Schneider. Grünes Licht für den rund 1,4 Millionen Euro teuren An- und Umbau des Neerstedter Rathauses: Mit Gegenstimmen der SPD hat der Gemeinderat während seiner Sitzung am Donnerstagabend im Hotel „Gut Altona“ beschlossen, dass die Verwaltung das Vorhaben schnellstmöglich umsetzen soll und stellte hierfür auch Gelder über einen Nachtragshaushalt zur Verfügung.

Bürgermeister Ralf Spille wirkte nach dem Votum erleichtert. Er hatte zuvor an die Abgeordneten appelliert, für die Erweiterung des Verwaltungssitzes zu stimmen. Sie sei dringend erforderlich, denn der derzeitige Platz reiche hinten und vorne nicht. Die Zahl der Mitarbeiter ist im Laufe der Jahre gestiegen – unter anderem aufgrund von Teilzeitstellen, aber auch, weil die Gemeinde seit 2017 zwei statt nur einen Auszubildenden einstellt. Beengte Verhältnisse sind die Folge. „Momentan hat nicht einmal jeder Mitarbeiter einen eigenen Schreibtisch“, verdeutlichte Spille die Situation. Zudem mangele es an einem Besprechungsraum. Eine Erweiterung würde nicht nur für bessere Arbeitsbedingungen, sondern auch mehr Diskretion sorgen.

Dem mochte keine Fraktion widersprechen. Sämtliche Ratsmitglieder sahen die Notwendigkeit für einen Um- sowie Anbau und begrüßten auch die Entwürfe des Architekten Wolfgang Behrends, die während der Bauausschusssitzung im November vorgestellt worden waren (wir berichteten). Die Sozialdemokraten setzen aber andere Prioritäten. Angesichts der Kosten befürchten sie, dass Projekte, die sich schon länger in der Pipeline befinden, auf der Strecke bleiben könnten. Sie möchten keine Rathauserweiterung, die durch Sparmaßnahmen und zulasten anderer Vorhaben finanziert werden muss. „Wir haben momentan zwar Millionen auf dem Konto. Wenn aber die Gelder für den Ausbau des Heideweges, den Radwegebau und weiterer schon beschlossener Maßnahmen abgeflossen sind, bleibt nicht mehr viel übrig“, meinte der SPD-Fraktionsvorsitzende Rudi Zingler. „Und uns liegt noch kein Haushaltsplanentwurf für 2019 vor, der uns aufzeigen würde, ob der Ausbau realisierbar ist.“

Dirk Orth (Bündnis90/Die Grünen) konnte die Bedenken der SPD nachvollziehen: „Dennoch denken wir, dass die Erweiterung eine langfristig gute Lösung ist.“ Für die Liberalen verdeutlichte Helge Vosteen, dass mit dem Umbau auch eine Attraktivitätssteigerung einhergehe. „Wir müssen vernünftige Arbeitsplätze vorhalten, wenn wir Fachkräfte halten wollen“, sagte er. Der Entwurf sieht den Abriss des jetzigen Anbaus und die Neuerrichtung eines größeren Gebäudekomplexes vor, in dem über zwei Etagen unter anderem Büros sowie ein 80 Quadratmeter großer Sitzungssaal Platz finden sollen. „Wir werden ein schönes Rathaus bekommen. Wir bauen für die Zukunft“, war sich Vosteen sicher. Gernot Kuhlmann (CDU) wünschte sich, dass die Planungen zügig voranschreiten, sodass „der Grundstein bald gelegt und der Anbau vielleicht schon Ende kommenden Jahres bezogen werden kann“.

Den Weg dafür ebnete der Gemeinderat mit der Bereitstellung zusätzlicher Gelder über den Nachtragshaushalt. Die SPD sprach sich in logischer Konsequenz dagegen aus. „Und wir hoffen, dass wir bei der Beratung für den Haushalt 2019 nicht bei anderen Positionen gebremst werden“, so Thore Güldner. Für den Um- und Anbau standen bislang Haushaltsmittel in Höhe von 441 300 Euro zur Verfügung, die mit dem Nachtrag um 924 700 auf 1,366 Millionen Euro aufgestockt werden. Hinzu kommen 52 450 Euro für die Ausstattung.