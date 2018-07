Mit dem Alu-Daumen auf der Suche nach Fingerfangstellen

Spielplatzprüfer Ulrich Rißmann sorgt für die Sicherheit der Kinder

+ Die Wippe vor der Grundschule Dötlingen macht einen stabilen Eindruck – Prüfer Ulrich Rißmann hat nichts zu bemängeln. J Foto: pp

Dötlingen - Von Phillip Petzold. 22 Spielplätze an drei Tagen – was für Kinder nach einem wahrgewordenen Traum klingt, ist das aktuelle Arbeitspensum von Dekra-Prüf-Ingenieur Ulrich Rißmann. Im Auftrag der Verwaltung ist er in der Gemeinde unterwegs und stellt sicher, dass Wippen, Rutschen, Schaukeln und Co. nicht zur Gefahr für Kinder werden.