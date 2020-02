Altonaer Schützen zahlen künftig höhere Beiträge

Altona – Die Altonaer Schützen müssen langsam die Augen nach einem neuen Vorsitzenden offen halten. Denn Vereinschef Hans Mayer kündigte während der Jahreshauptversammlung am Donnerstagabend im Hotel „Gut Altona“ an: „Es wird mein letztes Jahr als Vorsitzender sein.“ Der SV Altona zählt momentan 339 Mitglieder. „Andere Vereine fragen uns, wo wir die herbekommen“, zeigte sich Mayer erfreut.

Die Interessen entwickelten sich allerdings immer weiter in die sportliche Richtung und weg von den Traditionsveranstaltungen: „2019 mussten wir wieder einige Termine absagen. Die Beteiligung am Fischessen nach unserem Schützenfest war mit zwölf Anmeldungen sehr traurig“, blickte Mayer zurück. „Unsere Teilnahme am Fest des Schützenbundes Wildeshauser Geest haben wir bereits abgesagt.“ Positiv entwickele sich hingegen das Behördenvergleichsschießen, das für den 27. März wieder auf dem Programm steht. „Die ersten waren bereits zum Üben auf dem Schießstand. Die Polizei hofft, irgendwann mal einen Pokal zu holen“, meinte Mayer mit einem Schmunzeln.

Auf seinen Schießstand ist der Vereinschef stolz: „Nur wenige können sagen, dass sie alle Disziplinen vom Deutschen Schützenbund anbieten können. Wir können das“, so Mayer. Im Sommer stehe die nächste Überprüfung an. „Beim letzten Mal hat der Prüfer gesagt, dass er so etwas Gutes im Landkreis noch nicht gesehen hat.“

Kassenwart Gerhard Rowold vermeldete für das vergangene Jahr einen Überschuss in Höhe von rund 5 000 Euro. „Unser Gesamtbestand liegt damit bei Minus 10 556 Euro“, informierte er und verwies damit auf die noch offenen Darlehen, die planmäßig zurückgezahlt werden könnten. „In fünf Jahren sind wir schuldenfrei“, sagte der Vorsitzende auf Nachfrage.

Angesichts gestiegener Kosten und vergleichsweise geringer Jahresbeiträge stimmte die Versammlung für eine Anpassung. Die gestaffelten Beiträge steigen demnach für Sportschützen von 90 auf 110 Euro, für Traditionsschützen von 70 auf 80 Euro und für passive Mitglieder sowie Schüler um fünf Euro auf 30 beziehungsweise 35 Euro. Die Änderungen gelten ab sofort.

Vorstandswahlen standen nicht auf dem Programm. „Bei der Jahreshauptversammlung des Schützenbundes Wildeshauser Geest haben wir aber erfahren, dass wir für die Versammlungen unserer Fachverbände Delegierte wählen müssen“, sagte Mayer und schlug Vertreter aus dem Vorstand, der Pistolengruppe, der Gewehrschützen und der Jugendlichen vor. Gewählt wurden Henry Weiland, Hans Meyer, Gunther Gote, Lars Leibrich, Andreas Reige und Luca Görke.

Für die kommende Jahreshauptversammlung plant der Verein eine Satzungsänderung, die sich auf Neumitglieder auswirken wird. „Aktuell erarbeiten der Oldenburger Schützenbund und der Nordwestdeutsche Schützenbund einen Vorschlag, damit auch staatlich anerkannte Schulen für die Kurse zum Sachkundelehrgang und zur Standaufsicht anerkannt werden“, so Mayer. „Wir möchten, dass alle neuen Mitglieder innerhalb eines Jahres diese Schulungen bei einer staatlich anerkannten Schule oder beim Oldenburger Schützenbund absolvieren, um eine solide Grundausbildung zu gewährleisten.“ tbü