Alter Friedhof feierlich eingeweiht

Dötlingen - Von Janin Meyer. „Schön, dass aus einer Idee ein Projekt wurde – und aus diesem Projekt ein wunderschöner Ort“, lobte Bürgermeister Ralf Spille am Sonnabend den neu gestalteten alten Friedhof in Dötlingen.

„Wir wollten vor allen Dingen beachten, dass dies hier ein Friedhof ist“, betonte Garten- und Landschaftsplaner Dirk Orth. Schließlich sei es schon ein „komisches Gefühl im Bauch“ gewesen, zu wissen, dass auf dem neu beplanten Gelände einmal Menschen begraben wurden. Der „Weg des Lebens“, der nun dort zu finden ist, verbindet auf besondere Art und Weise die Geschichte des Ortes mit etwas Neuem.

Zehn Texttafeln symbolisieren Meilensteine auf dem „Weg des Lebens“ von der Geburt bis zum Tod. „Und wer den roten Faden zwischen den Texten sucht, wird auch fündig“, erklärte Pastorin Susanne Schymanitz. In der richtigen Reihenfolge ergeben die rot gedruckten Wörter auf den Texttafeln: „Ich habe Dich bei Deinem Namen gerufen. Du bist mein“. Sätze aus dem Buch Jesaja, wie die Geistliche erklärte. Verlesen würden sie oft zum Beginn eines Lebens, also zur Taufe. Ebenso aber auch während einer Beerdigung.

Bänke aufgestellt

Entlang des symbolischen Lebenswegs laden nun Bänke zum Verweilen ein. Eine neu gepflanzte Baumreihe soll den Wechsel der Jahreszeiten zeigen. Das Areal ist ein ruhiger und besinnlicher Ort geworden, der zum Nachdenken, aber auch Genießen einlädt.

Die Besucher der Eröffnungsfeier konnten sich davon im besonderen Rahmen überzeugen. Bei bestem Wetter genossen sie den Gesang des Männergesangvereins und des Gemischten Chors sowie die Musik des Posaunenchors. Gemütliche Stimmung herrschte zwischen dem altem Busch- und Baumbestand, der dem Gelände nun ein besonderes Flair verleiht.

Zwei barrierefreie Zugänge sorgen dafür, dass die, wie Orth verdeutlichte, „4 700 Quadratmeter Grünfläche mitten im Ort“, für jeden erreichbar sind. „Ursprünglich gab es den Plan, nur den bereits vorhandenen Weg neu zu gestalten“, erklärte der Landschafts- und Gartenbauer. Alles andere sollte nach und nach hinzukommen.

Doch dank der Aufnahme des Projekts in das EU-Förderprogramm Leader „konnten wir nicht nur neue Bäume pflanzen und Bänke aufstellen, sondern sogar eine Beleuchtung installieren“, zeigte sich Orth erfreut. 36.900 Euro flossen aus dem Förderprogramm in die Umgestaltung des alten Friedhofs.

Nutzen für Bürger im Vordergrund

„Die oberste Priorität bei unseren Planungen hatte immer der Nutzen für die Bürger. Das war schon bei den Gesprächen im Jahr 2009 der Fall“, erinnerte sich Eckehard Hautau vom Bürger- und Heimatverein. Mit dem jetzigen Ergebnis sei dies durch und durch gelungen umgesetzt.

„Werden Sie nicht müde, solche Projekte voranzutreiben“, gab Marco Pundsack von der Volksbank allen Beteiligten mit auf den Weg. Denn dass sich ein solcher Einsatz lohne, zeige sich am Beispiel des alten Friedhofs. Als finanzielle Unterstützung für eine Akustikanlage für das Areal überreichte Pundsack einen Scheck in Höhe von 2 500 Euro an Pastorin Schymanitz.