„Alles werden wir uns nicht leisten können“

Dötlingen - Von Tanja Schneider. Was kann sich die Gemeinde Dötlingen leisten? Wofür muss sie in diesem Jahr Geld in die Hand nehmen? Und welche Vorhaben bleiben auf der Strecke, weil für sie eventuell keine Mittel vorhanden sind? Um diese Fragen geht es ab Ende kommender Woche. Dann steigt die Politik in die Haushaltsberatungen ein. Die im Gemeinderat vertretenden Fraktionen haben durchaus Wünsche, bleiben aber angesichts der finanziellen Situation auch realistisch, wie die Nachfrage unserer Zeitung zeigt.

Die Gemeinde Dötlingen ist zwar schuldenfrei, konnte aber bereits in den vergangenen Jahren aufgrund geringer Gewerbesteuereinnahmen und der Abschreibungen keinen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorlegen und musste sich aus den Rücklagen bedienen. Die CDU will sich deshalb um einen sparsamen Haushalt bemühen, ohne aber auf notwendige Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen zu verzichten, wie der Fraktionsvorsitzende Willi Niehoff mitteilt. Vor diesem Hintergrund sei es von Vorteil, dass Sportstätten, Schulen und Feuerwehren weitestgehend auf dem neuesten Stand seien. „Sehr wichtig ist uns, dass die Planungen für das Gewerbe- und Industriegebiet Hockensberg voranschreiten“, sagt Niehoff. Bekanntlich hatte sich der Rat im vergangenen Jahr für den Standort „Brakland“ und eine interkommunale Realisierung ausgesprochen. Was die Kosten betrifft, liegen laut Niehoff noch „keine greifbaren Größen“ vor. „Irgendwann werden wir hierfür aber Geld in die Hand nehmen müssen“, meint auch Gabriele Roggenthien, Fraktionsvorsitzende von Bündnis90/Die Grünen.

Bei Kinderbetreuung will keiner sparen

FDP-Chef Claus Plate sieht das anders. Die Liberalen hatten sich gegen das „Brakland“ ausgesprochen und würden lieber in die Suche nach einem Alternativstandort investieren. „Zudem sollten wir im Bereich Wirtschaftsförderung auch etwas dafür tun, um hiesige Betriebe zu halten“, so der Vorsitzende der Liberalen. „Schon unter Bürgermeister Pauka wollten wir ein Konzept haben. Bislang ist da nichts geschehen.“

Einig sind sich die Parteien hingegen beim Thema Kinderbetreuung. „Für die Einrichtung einer Krippe in Brettorf müssen wir unbedingt in diesem Jahr Mittel bereitstellen“, betonte der SPD-Fraktionsvorsitzende Rudi Zingler. Vollständig gedeckt werden dürfte der Bedarf an Krippenplätzen aber selbst dann nicht. Laut Plate müsse zudem in die Dötlinger Kita investiert werden.

Während der Straßen- und Wegebau bei den Grünen nicht ganz oben auf der Agenda steht, sehen die Liberalen Bedarf. „Wir dürfen nicht immer nur schieben, sonst haben wir irgendwann einen Sanierungsstau“, sagt Plate, bleibt aber realistisch: „Alles werden wir sicherlich nicht realisieren können.“

Den Entwurf für den Haushalt 2017 haben die Ratsmitglieder seit Donnerstag vorliegen. „Wir werden Mittwoch in Klausur gehen“, verrät Zingler. Es sei aber bereits abzusehen, dass „wir nicht alle Investitionen mittragen können“. Manches sollte vertagt oder gar gestrichen werden. Dem stimmt Plate zu. An einigen Ansätzen dürfe allerdings nicht gerüttelt werden. „Dazu gehören die Mittel für die Sport- und Jugendförderung sowie für die Feuerwehren“, sagt er. Auch die Umsetzung des Medienkonzeptes in den Grundschulen müsse fortgeführt werden.

Mehrgenerationenhaus zählt zur Kür

Bei den Grünen, die am Dienstag über den Etat-Entwurf beraten wollen, gibt es einige Ansinnen, erzählt Roggenthien. Ihr persönlich liege der soziale Wohnungsbau am Herzen. „Ich würde mir ein Programm wünschen, mit dem die Einrichtung von bezahlbaren und barrierefreien Wohnungen innerhalb großer Gebäude in der Gemeinde gefördert wird“, verrät sie. „Denn es gibt genügend Personen, die alleine in großen Häusern wohnen, aber den vielen Platz gar nicht benötigen oder nutzen.“

Gewünscht ist – fraktionsübergreifend – ein Mehrgenerationenhaus. Für die CDU ist dieses allerdings die Kür. „Und sogar eine ziemlich teure. Die Überlegungen reichen ja von der Umgestaltung des Neerstedter Gemeindezentrums bis hin zum An- oder Neubau“, so Niehoff. Die Einrichtung an sich halten die Christdemokraten zwar für sinnvoll, eine Realisierung sehen sie in naher Zukunft aber ebenso wenig wie die FDP. „Wir sollten das Thema weiter entwickeln, aber nichts übers Knie brechen“, sagt Plate. Auch die SPD, die die Einrichtung eines Mehrgenerationenhauses beantragt hatte, spricht von einem langfristigen Projekt. „Wichtig ist uns, dass die Planungen weitergehen“, so Zingler. Nachdem im Arbeitskreis Varianten erörtert wurden, ist er gespannt auf die Kostenaufstellungen. „Dann wird sich zeigen, was möglich ist.“

Den Auftakt der öffentlichen Beratungen macht am Donnerstag, 9. Februar, der Feuerwehrausschuss. Beginn ist um 18 Uhr im Neerstedter Rathaus.