57 Aktionen für einen spannenden Sommer

Ferienpassprogramm ist verteilt / Anmeldungen bis zum 30. Mai / Erstmals auch für Kinder aus anderen Gemeinden offen

+ Von der Kanutour auf der Hunte über ein Judoschnupperangebot und Beachhandball bis hin zum Besuch des Welsh-Gestüts in Neerstedt reichen in diesem Jahr die Aktionen für die Ferienpasskinder. - Archivfoto: ts

Dötlingen - Von Tanja Schneider. Der Sommer ist für viele Kinder die schönste Zeit des Jahres. „Sie haben 1 000 Ideen, was sie unternehmen möchten – und Eltern oft kaum freie Tage“, weiß die evangelische Jugend. Hier setzt das Ferienpassprogramm an. Seit Mittwoch sind die Hefte erhältlich. Jugenddiakon Jochen Wecker hat sie in den Schulen und Kindergärten verteilt. Die restlichen der insgesamt 700 gedruckten Exemplare liegen in den Geschäften, Jugendhäusern sowie im Rathaus aus. Bis zum 30. Mai sind Anmeldungen – schriftlich und online – für die 57 Aktionen möglich. „Und erstmals dürfen auch Kinder dabei sein, die nicht in der Gemeinde Dötlingen wohnen“, so Wecker.