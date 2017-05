Ahlhorn im Schulfaustball eine Übermacht

Bezirksmeisterschaften der Grundschulen in Brettorf

+ Stolz präsentieren die vier Siegermannschaften der Schulfaustballbezirksmeisterschaften ihre Pokale. - Foto: Schneider

Brettorf - Die Region ist Faustball-Hochburg. Das zeigte sich am Dienstagvormittag einmal mehr bei den Schulfaustballbezirksmeisterschaften der Grundschulen in Brettorf. 26 Mannschaften von vier Einrichtungen waren am Start. Den Großteil stellte mit gleich 18 Teams die Grundschule Ahlhorn. Viele der Mädchen und Jungen spielen beim Ahlhorner SV und trafen nun auf die Kinder der Grundschule Neerstedt, die in ihrer Freizeit für den TV Brettorf aufschlagen. So entstand bei einigen Partien Derby-Charakter.