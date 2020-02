Ärztemangel scheint vom Tisch

Zum 1. Oktober soll es eine neue Praxis in Neerstedt geben / KVN muss noch zustimmen

Die Schließung der Gemeinschaftspraxis in Neerstedt lässt sich nach derzeitigem Stand kompensieren.

Neerstedt - Von Tanja Schneider. Angesichts des befürchteten Ärztemangels in der Gemeinde Dötlingen (wir berichteten) kommt nun Entwarnung aus dem Rathaus: Zwar würden Dr. Manfred Schwarz und Dr. Ansgar Schmidek ihre Gemeinschaftspraxis an der Heuberge, die einzige in der Kommune, tatsächlich zum 30. Juni schließen. „Nach derzeitigem Stand wird es aber ab dem 1. Oktober wieder eine Arztpraxis in Neerstedt geben“, teilt Bürgermeister Ralf Spille mit. Namen und Details könne er allerdings noch nicht nennen – zum einen, weil Arbeitsverhältnisse der Interessierten bestehen, die gekündigt werden müssten, zum anderen, weil die Kassenärztliche Vereinigung (KVN) die Besetzung bewilligen muss. Deren Zustimmungsausschuss tagt aber erst am 27. Mai.