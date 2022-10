Acht Haufen für ein sauberes Dorf: Dötlinger Bürger- und Heimatverein sammelt wieder Laub

Von: Leif Rullhusen

Teilen

Am Dienstag richteten Reinhold Pirsich (v.l.) und Eckehard Hautau die acht Sammelstellen ein. © Rullhusen, Leif

Mit acht Sammelstellen will der Dötlinger Bürger- und Heimatverein gegen die Blätterflut in dem Künstlerdorf ankämpfen. Bis zum 22. Dezember können die Bewohner dort ihr Laub gegen einen Spende entsorgen.

Dötlingen – Dötlingen präsentiert sich gegenwärtig in prächtigen Herbstfarben. In kräftigen Rot- und Gelbtönen leuchten die Blätter der vielen Bäume – bevor sie zu Boden fallen. Dieses Naturgesetz hatte vor zwei Jahren einen „Laubstreit“ in dem Künstlerdorf ausgelöst. Als Resultat aus dem Zwist richtet der Dötlinger Bürger- und Heimatverein (BHV) seitdem regelmäßig im Herbst Laubsammelstellen für die Bürger ein. Zuvor war dafür der Bauhof zuständig.

Am Dienstag waren der BHV-Vorsitzende Eckehard Hautau und Reinhold Pirsich unterwegs, um die insgesamt acht Laubsammelstellen im Dorf einzurichten. Sie stellten Hinweisschilder und teilweise auch Holzabgrenzungen auf. Bis einschließlich Donnerstag, 22. Dezember, können Dötlinger dort ab sofort ihre Blätter entsorgen. „Wir wollen damit vermeiden, dass das Laub in den Wald oder an die Wegränder geworfen wird“, erklärt Hautau. Der Bürger- und Heimatverein kümmert sich um den Abtransport. Um diesen so einfach wie möglich zu gestalten, strichen die Ehrenamtlichen in diesem Jahr zwei Abgabestellen. „Dort musste das Laub mit der Hand verladen werden“, begründet Hautau diese Entscheidung. An den verbliebenen Punkten könne nun ein Trecker mit Frontlader diese Aufgabe übernehmen. Die ehrenamtlichen Helfer seien schließlich ausnahmslos im Rentenalter.

Der Abtransport muss außerdem bezahlt werden. Rund 200 Kubikmeter an Blättern – das sind 200 000 Liter – entsorgte der Verein im vergangenen Jahr. Das entspricht einem Würfel mit einer Kantenlänge von etwa sechs Metern. Dessen Entsorgung kostete rund 3500 Euro. „Wir bieten die Aktion kostenlos an und sind deshalb auf Spenden angewiesen“, erklärt Hautau. „Um diese Ausgaben decken zu können, brauchen wir von jedem Bürger, der Laub abgibt, im Schnitt 25 Euro“, sagt der Vorsitzende. „Bislang sind wir mit dem gespendeten Geld gerade über die Runden gekommen. Sollte es nicht mehr reichen, müssten wir die Laubsammelaktion zukünftig einstellen“, mahnt Hautau. Probleme damit, dass die Sammelstellen für die Entsorgung von Gartenabfällen oder Müll missbraucht wurden, habe es hingegen bis auf eine Ausnahme noch nicht gegeben.

Auch das hohe Durchschnittsalter der Ehrenamtlichen könnte die Aktion langfristig gefährden. Der Vorsitzende: „Freiwillige Helfer, die uns unterstützen wollen, sind jederzeit willkommen.“ Eine Mitgliedschaft im BHV sei dafür nicht nötig. Wer Interesse hat, erreicht Hautau unter Tel. 0151/52465248. Spenden können auf das Vereinskonto bei der Volksbank Wildeshauser Geest (IBAN DE 35 2806 6214 3600 3360 00) überwiesen werden.

Ein Beschluss des Gemeinderates hatte den „Laubstreit“ verursacht. Über viele Jahre hinweg hatten die Bürger an gewissen Punkten Laubhaufen gebildet, die die Mitarbeiter des Bauhofes kurz vor Weihnachten abtransportierten. Vor gut zwei Jahren hatte die Verwaltung das Angebot im Zuge der Haushaltskonsolidierung gestrichen. „Es war zu teuer, und die anderen Orte fühlten sich benachteiligt“, blickt Hautau zurück. Wie alle anderen Einwohner in der Gemeinde sollten die Dötlinger ihr Laub künftig selbst entsorgen. Die entsprechende Ankündigung der Verwaltung hatte bei vielen Betroffenen für Unmut gesorgt. Der Bürger- und Heimatverein war eingesprungen und kümmert sich seit dem um die Laubentsorgung in dem Künstlerdorf.

Von Leif Rullhusen