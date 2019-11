Abschied von Papierbergen

Ratsinformationssystem und Gewerbegebiet Themen im Rat / Finanzausschuss tagt morgen

+ Die Gemeinde Dötlingen verabschiedet sich von der papierbasierten Ratsarbeit. Foto: Schneider

Neestedt - Von Tanja Schneider. In vielen Kommunen ist es längst Standard: das Ratsinformationssystem. Nun hat die Gemeinde Dötlingen nachgezogen und sich von den Papierbergen verabschiedet, die die Verwaltung sonst vor Sitzungen ausdrucken und an Ratsmitglieder, hinzugewählte Ausschussmitglieder und auch die Presse verschicken musste. Etwa 12 500 Euro hat die Gemeinde dafür investiert. Hinzu kommen jährliche Kosten in Höhe von 4 300 Euro, unter anderem für Lizenzen.