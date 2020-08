Abkühlung gefällig?

Schatten und Erfrischung in der Natur bieten der Huntepadd in Dötlingen, eine Kanutour auf der Hunte sowie der Wanderweg im Waldgebiet Stühe. Archivfoto: Ts

Dötlingen – Strahlender Sonnenschein und Temperaturen um die 30 Grad Celsius: Endlich ist er da, der Hochsommer – und mit ihm gleich wieder der Wunsch nach Abkühlung. Die Wildeshauser Zeitung hat sich deshalb auf die Suche nach erfrischenden und schattigen Orten in der Gemeinde Dötlingen begeben, die gleichzeitig Freizeitspaß versprechen.

Ausflug in den Stühe

Im Wald sind es immer ein paar Grad weniger. Ein Spaziergang durch den Staatsforst „Stühe“ bei Klattenhof bietet sich deshalb an. Das rund 350 Hektar große Gebiet besticht durch Vielfalt. Es gibt Eichen, Buchen, mächtige Douglasien, aber auch Auenwälder mit Eschen und Erlen sowie stille Gewässer und kleine Moore. Schon Ende des 19. Jahrhunderts war der Stühe ein beliebtes Ausflugsziel – nicht zuletzt wegen des bekannten Wilddiebes Hasen Ahlers.

Um das Gebiet für Besucher attraktiver zu gestalten und die Orientierung zu erleichtern, haben die Revierförsterei Stühe sowie die Dorfgemeinschaften von Bergedorf, Bürstel-Immer und Klattenhof das Radwegenetz „Natur und Kultur im Stühe“ erstellt, das 2008 eingeweiht wurde. Es beinhaltet Infos zu archäologischen und heimatkundlichen Stätten wie der früheren Welsburg und der Frieseneiche, ein Treffpunkt für die damaligen Hollandgänger. Hinweistafeln weisen den Weg. Ein Wanderparkplatz befindet sich an der Stüher Straße gegenüber vom alten Forsthaus.

Rittrumer Berge

Idylle, Ruhe und jede Menge Schatten verspricht auch eine Wanderung durch die Rittrumer Berge bei Ostrittrum. Die rund sechs Kilometer lange Strecke führt vom Dorf (Rittrumer Straße, Am Speelbrink) über Felder durch ein kleines Waldgebiet bis zur Hunte. Dort bietet das Steilufer einen tollen Ausblick, und mit etwas Glück können Wanderer sogar den Eisvogel entdecken. Die eindrucksvoll geformte Steilkante mit den alten Bäumen (Eichen und Buchen) gehört übrigens zu den Dötlinger Naturdenkmälern. Weiter geht es vorbei am Feriendomizil „Bergschänke“ sowie einem Familiengrab zurück ins Dorf.

Huntepadd

Der etwa fünf Kilometer lange Huntepadd bei Dötlingen zählt zu den beliebtesten Wanderwegen im Landkreis Oldenburg. Wer Abkühlung in Form von Schatten sucht, sollte sich auf den Buchenwald entlang der Hunte beschränken. Als Ausgangspunkte bieten sich die Parkplätze „Zur Loh“ oder „Karkbäk“ bei der Dötlinger Grundschule an. Von dort geht es durch den Wald bis zur Hunte. Die Steilhänge bieten einen schönen Blick auf den Fluss, Bänke laden zum Verweilen ein. Im weiteren Verlauf führt der Huntepadd am Großsteingrab „Glaner Braut“ vorbei, durch die Inloopswiesen und den Dötlinger Dorfkern.

Badesee Aschenbeck

Auf dem Campingplatz Aschenbeck befindet sich der einzige Badesee in der Gemeinde Dötlingen – und der darf nicht nur von Campern genutzt werden. Der See, der in diesem Jahr etwas erneuert wurde, steht jedem offen, der sich an der Rezeption anmeldet und den kleinen Obolus von zwei Euro zahlt. Sanitäranlagen stehen ebenso zur Verfügung wie eine Spiel- und Liegewiese.

Kanutour

Für alle, die das Wasser lieben, bietet sich eine Kanutour auf der Hunte an – zum Beispiel von Wildeshausen über Dötlingen bis nach Huntlosen. Gerade im Bereich Dötlingen lässt sich vom Fluss aus noch die ursprüngliche Natur erleben. Zudem gibt es entlang der Hunte einen WasserwanderLehrpfad mit insgesamt elf Stationen. Er wurde 2007 im Rahmen des Projektes „Hunte natur – Wasser wandern – Fluss entdecken“ der Stadt sowie des Landkreises Oldenburg realisiert. Die Infotafeln sollen die Wassersportler animieren, an der einen oder anderen Stelle auszusteigen, um sich näher mit dem Lebensraum Fluss und seinen Besonderheiten zu beschäftigen. Weiterhin wurde eine Wasserwanderkarte herausgegeben, die kostenlos, unter anderem bei der Gemeinde Dötlingen, erhältlich ist. Einstiegsstellen für Kanuten gibt es in der Kommune übrigens in Dötlingen-Oelmühle sowie in Ostrittrum. Kanuanbieter existieren gleich mehrere. Infos hierzu unter www.hunte-natur.de/kanufahren oder unter www.doetlingen.de/freizeit/tourismus/aktiv-in-doetlingen/kanu-fahren.

Krimispaziergang

Seit einem guten Jahr gibt es den Krimispaziergang „Tabea Thaler – Der Geist von Dötlingen“. Interessierte können auf einer abwechslungsreichen Rundtour Dötlingen erkunden und dabei das spannende Rätsel um die bereits 1791 verschwundene Tabea Thaler lösen. Da ein Verbrechen nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde damals gegen neun Tatverdächtige ein Verfahren eingeleitet, dessen Akten noch heute teilweise vorhanden sind und den heutigen „Ermittlern“ bei der Aufklärung helfen sollen. Die rund zweistündige Tour ist familienfreundlich und führt zu frei zugänglichen Plätzen, darunter in die kühle Dötlinger St.-Firminus-Kirche sowie zum Großsteingrab „Am Schießstand“, wo es sich im Schatten der Bäume gut pausieren lässt. Um den Spaziergang absolvieren zu können, muss das Handbuch zum Fall käuflich erworben werden. Es kostet zwölf Euro und ist im Neerstedter Rathaus sowie im „Dötlinger Hof“ am Dorfring erhältlich.

Von Tanja Schneider