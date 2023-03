Ab Samstag neue Ausstellung in der Galerie.4

Von: Leif Rullhusen

Neu dabei: Dörte Putensen aus Oldenburg stellt erstmals in der Galerie.4 aus. © Leif Rullhusen

Dörte Putensen fertigt ihre Bilder mit der Nähmaschine. Ab Samstag sind die Werke der Oldenburgerin Künstlerin in der Galerie.4 zu sehen.

Dötlingen – Noch stehen auf dem Boden Werkzeugkisten und zahlreiche ungeöffnete Kartons. Dazwischen sind die Künstler und Kunsthandwerker der Galerie.4 damit beschäftigt, ihre Bilder an den Zimmerwänden zu platzieren oder ihre Skulpturen ins rechte Licht zu rücken. Die Vorbereitungen für die neue Ausstellung „Textur und Farbe“ in der Dötlinger Produzentengalerie laufen derzeit auf Hochtouren. In zwei Tagen muss alles seinen Platz gefunden haben.

Zwei neue Künstlerinnen

Für Samstag, 4. März, haben die Aussteller ab 17 Uhr zur Vernissage in das Heuerhaus am Rittrumer Kirchweg eingeladen. Die Besucher dürfen sich auf frische Exponate und zwei weitere Künstlerinnen freuen. Neu im inzwischen zehnköpfigen Team sind Stephanie Ritterhoff und Dörte Putensen aus Oldenburg. „Wir werden immer größer und vielseitiger“, freut sich Ausstellungsleiterin Anne Hollmann über den Zuwachs.

Textilien als zentrales gestalterisches Element

Die Oldenburgerinnen verwenden Textilien als zentrales gestalterisches Element ihrer Werke. Putensen zeichnet und malt ausschließlich mit Fäden. „Die Technik habe ich in der Corona-Zeit erfunden“, berichtet die 55-Jährige. Für ihre Fadenbilder klebt sie kurze Fadenabschnitte auf die Leinwand. „Ich habe mich gefragt, ob sich gemalte Kunstwerke auch nur mit Fäden darstellen lassen“, sagt sie. Das Ergebnis überzeugte. Durch die teilweise losen Enden der Stofffasern haben die Bilder von Putensen eine ganz spezielle Textur, sie wirken mitunter plastisch. Mit textiler Kunst beschäftigt sie sich schon deutlich länger. Seit 13 Jahren kreiert die Oldenburgerin mithilfe ihrer Nähmaschine außergewöhnliche Bilder aus textilen Resten.

In Norddeutschland noch wenig bekannt

Putensen teilt sich den „Lila Salon“ in der Galerie.4 mit dem zweiten Neuzugang Stephanie Ritterhoff. Die gelernte Stickerin verwendet die traditionelle Handstickerei als Ausdrucksform für ihre Kunst. Häufig integriert sie Fundsachen aus der Natur in ihre Werke. „Unsere Textilkunst ist in Norddeutschland noch wenig bekannt. Deshalb freue ich mich, dass wir die Gruppe ergänzen dürfen“, so Putensen.

Skulptur aus Kaffeefiltern

Frischen Wind lassen aber auch die etablierten Kunstschaffenden durch ihr Angebot wehen. So hat Petra Timmas aus Großenkneten zum Beispiel neben außergewöhnlichen Skulpturen – eine besteht ausschließlich aus Kaffeefiltern – Bilder in einer neuen Maltechnik mit maritimem Touch mitgebracht. „Ich habe unter anderem dünnflüssige Tusche beim Malen verwendet. Es ist faszinierend, was ich dabei mache und was durch das Verlaufen der Farbe von selbst passiert“,sagt die Kneterin.

Gertje Kollmann hängt auf der Diele ausnahmslos Fotografien auf. „Es sind lauter Impressionen, die ich am Strand entdeckt habe“, erklärt die Künstlerin. Ihre Motive reizen durch Kontraste und die Wahl des Ausschnittes. So hat sie zum Beispiel ein in ein Stück Algen verwickeltes leuchtend blaues Nylonseil aus nächster Nähe fotografiert. Inszeniert sei kein einziges Bild, versichert sie.

Sehr spannende Resultate

Hollmann stellt äußerst farbige Bilder aus. „Ich habe zur Herstellung Marmormehl verwendet“, erzählt sie. „Beim Trocknen des Materials ergeben sich zufällige, nicht beeinflussbare Risse“, führt die Ostrittrumer Künstlerin aus. Dadurch würden sich sehr spannenden Resultate ergeben.

Die Vorfreude der Kunstschaffenden auf die Vernissage ist riesig. „Nach zwei Monaten Pause sind wir glücklich, dass es endlich wieder losgeht“, sagt Hollmann. Im Januar und Februar hatte die Dötlingen Stiftung die Räume der Galerie.4 für ihre Ausstellung der Malerin Emy Rogge genutzt.

Ausstellung endet am 7. Mai

„Textur und Farbe“ läuft bis zum Sonntag, 7. Mai. Aktuell ist die Produzentengalerie mittwochs bis samstags von 15 bis 17.30 Uhr sowie am Sonntag von 13 bis 17.30 Uhr geöffnet. Am Sonntag, 19. März, lässt sich übrigens Putensen bei ihrem künstlerischen Schaffen über die Schulter schauen. Weitere Informationen bietet das Internet unter www.galeriepunkt4.de.