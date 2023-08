66 Abc-Schützen starten in Neerstedt und Dötlingen am Samstag ins Schulleben

Von: Leif Rullhusen

An den beiden Neerstedter Schulen sowie der Grundschule in Dötlingen beginnt für die Erstklässler in wenigen Tagen der Unterricht. © Leif Rullhusen

In den drei Schulen in der Gemeinde Dötlingen werden 66 Kinder eingeschult – 50 Mädchen und Jungen in den beiden Grundschulen und 16 in der Neerstedter Sprachförderschule.

Innerhalb der nächsten drei Jahre dreizügig

Kontinuierlich steigen seit einiger Zeit die Einschulungszahlen der Neerstedter Grundschule. „Vermutlich werden wir schon innerhalb der nächsten drei Jahre dreizügig“, schätzt Rektorin Andrea Selke. Aktuell beginnen 29 Mädchen und Jungen, aufgeteilt in zwei Klassen. Damit steigt deren Gesamtzahl von sieben auf acht. Jeder Jahrgang der Neerstedter Grundschule ist nun zweizügig. Die letzte eingleisige Stufe wechselte an diesen Sommerferien in die weiterführenden Schulen. Ursache dafür sind die vielen Zuzüge junger Familien in den Neubaugebieten des Ortes.

An der Grundschule in Neerstedt beginnt eine weitere Lehrkraft

Um den entsprechenden Stundenbedarf abzudecken, beginnt an der Schule demnächst eine weitere Lehrkraft. „Unsere Unterrichtsversorgung ist damit abgedeckt“, erklärt Selke. Allerdings werde sich in den kommenden Jahren weiterer Bedarf an Lehrkräften ergeben.

In der Dötlinger Grundschule beginnt das Schulleben am Samstag für 21 Abc-Schützen. Damit ist die erste Klasse im Gegensatz zum Vorjahr einzügig. Im vergangenen August wurden 36 Kinder in zwei Klassen eingeschult. „Nächstes Jahr werden es dann wieder zwei Klassen“, berichtet Lehrerin Magdalena Thom, die die erste Klasse übernehmen wird. Aufgrund der Geburten und der festgelegten Schuleinzugsbezirke seien die Klassenstärken für die nächsten Jahre relativ gut zu planen. Auch in Dötlingen sei die Versorgung mit Lehrkräften gut, sagt sie. „Wir sind sehr gut besetzt“, so Thom.

Förderschule ohne Planungssicherheit

Eine Planungssicherheit, wie sie die beiden Grundschulen besitzen, fehlt Jürgen Möhle. Der Rektor der Sprachförderschule weiß oft nicht einmal zu Beginn der Sommerferien, wie viele Kinder sechs Wochen später an der Einschulungsfeier teilnehmen. Am kommenden Samstag werden es 16 Mädchen und Jungen sein, die in aufgeteilt zwei Klassen in den Schulalltag starten. In der Förderschule liegt der Teiler bei 14 Kindern, in Regelschulen dagegen erst bei 26. Die Zahl der Neueinschulungen sei in diesem Jahr geringer als in den zurückliegenden, berichtet Möhle. Da seien es im Schnitt rund 20 Mädchen und Jungen gewesen. Da die Eltern von Kindern mit Förderbedarf selbst entscheiden dürften, ob sie ihren Nachwuchs an eine Förder- oder Regelschule schicken, sei eine Prognose über Schülerzahlen kaum möglich. „Die Zahl der Kinder mit Unterstützungsbedarf ist in den zurückliegenden Jahren nahezu konstant gewesen. Es haben sich gegenwärtig einfach nur mehr Eltern für die Grundschule entschieden“, erklärt Möhle die aktuell geringeren Einschulungen. Dennoch braucht die Förderschule für das jetzt beginnende Schuljahr noch einen weiteren Lehrer. Die Lücke habe im vergangenen Jahr auch schon bestanden und sei durch eine Vertretungskraft geschlossen worden. „Die Zusammenarbeit mit der Schulbehörde funktioniert sehr gut“, so Möhle. Darauf setzt er auch jetzt. „Zum Schulstart werden wir aber noch niemanden haben“, sagt der Rektor.

Schulstart mit Gottesdienst

Das Schulleben startet bei allen 66 Kindern mit einem Gottesdienst in der Dötlinger St.-Firminus-Kirche. Für die Dötlinger Abc-Schützen beginnt er um 10.30 Uhr, für die Neerstedter Grund- und Förderschüler gemeinsam um 9 Uhr.

Die Neerstedter Grundschule ist im kommenden Schuljahr erstmals durchgängig zweizügig. © Leif Rullhusen