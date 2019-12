62-Jähriger muss sich Vorwurf des Mordversuchs stellen

Autofahrer soll einen Radler absichtlich angefahren haben, um ins Gefängnis zu kommen

+ Wegen des Unfalls auf der L 872 in Höhe Wehe wurde die Straße zeitweise voll gesperrt. ArchivFoto: Schneider

Dötlingen/Oldenburg – Mit einer unfassbaren Tat muss sich seit Dienstag die Schwurgerichtskammer des Oldenburger Landgerichtes beschäftigen. Ein 62 Jahre alter Autofahrer ist wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr angeklagt. Er soll am 11. Juni dieses Jahres in der Gemeinde Dötlingen mit einem Auto einen Radfahrer absichtlich angefahren haben, nur um ins Gefängnis zu kommen.