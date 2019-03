3 538 Zuschauer in 28 Vorstellungen

Der Verein „Neerstedter Bühne“ hat am Sonntag das Ende der Theatersaison 2018/2019 gefeiert und eine positive Bilanz gezogen. Zum Abschluss gab es noch einmal eine Vorstellung vor ausverkauften Rängen.

VON TANJA SCHNEIDER

Neerstedt – 3 538 Zuschauer bei 28 Veranstaltungen – damit ist der Vorstand des Vereins „Neerstedter Bühne“ sehr zufrieden. Am Sonntagabend feierten die Ehrenamtlichen den Abschluss der Theatersaison. Bei einem Glas Sekt und italienischen Leckereien blickten sie auf die vergangenen Monate zurück. Seit Mitte Oktober hatten die Mitglieder Woche für Woche plattdeutsche Speelkoppeln, Musiker und Comedians präsentiert, zwischen oder vor den Auftritten Kaffee sowie Kuchen serviert und natürlich viel Freizeit investiert. Dafür dankte ihnen der Vorstand. „Es war eine schöne Runde mit 68 Helfern und Kuchenbäckerinnen samt Partnern“, berichtet die Vorsitzende Annika Stolle, die eine positive Bilanz zieht.

Die Vereinsmitglieder können nun etwas durchschnaufen, ehe es an die Planung für die 30. Saison geht. Anlässlich des runden Geburtstages ist eine besondere Veranstaltung geplant. „Zudem stehen schon ein paar Termine der Stamm-Speelkoppeln fest“, so Stolle. Wie die Vorsitzende verrät, liebäugelt der Verein auch mit einer Erneuerung der Sanitäranlagen.

Zum Abschluss der Saison konnte die Neerstedter Bühne noch einmal „ausverkauft“ vermelden. Nach der Comedyshow mit Ausbilder Schmidt, der am Freitagabend die „Lusche im Mann“ im Visier hatte, sorgte am Sonntagnachmittag die Speelkoppel Hoyerswege für ein volles Theater und ein lustiges Saisonende. „De Neegste bitte“ hieß die Komödie.

Bevor die Darsteller in die Praxis von Dr. Brockmöller entführten, zeigten noch die Koppelkinder ihr Können. Linda Timmermann hatte für den Nachwuchs einige Passagen des erfolgreichen Kinofilms „Fack ju Göhte“ umgeschrieben, und so präsentierten die Elf- bis 15-Jährigen das kurze Stück „Schiet op Göhte“. Wie im Film kommt Bankräuber Zeki Müller aus dem Knast und will an seine Beute. Mittlerweile steht allerdings eine Schulturnhalle auf den einst vergrabenen Moneten. Fix heuert er als Lehrer an und bekommt die Problemklasse – die Schüler „schieten op Göhte“.

Das Publikum war angesichts der schauspielerischen Leistung der plattdeutsch sprechenden Jugendlichen begeistert und spendete jede Menge Applaus. Das Klassenzimmer verwandelte sich derweil in die Praxis von Dr. Brockmöller, in der es Sprechstundenhilfe Johanna (Sandra Stöver) regelmäßig mit schwierigen und nörgelnden Patienten zu tun hat. Vor allem bringen sie Hilde Lüthje (Linda Tönjes-Hanitz) und Magda Freese (Heike Kroog) auf die Palme. Erst mosern sie, weil es keinen Gratis-Kaffee gibt, dann lungern sie länger als nötig im Wartezimmer herum, um noch Backrezepte aus Zeitschriften abzuschreiben.

Während die eine einfach zu schwer für ihre Größe ist, hat die andere Probleme mit ihren Flatulenzen. Und weil sie auch schlecht schläft, erhält sie vom Arzt ein neues Medikament, das er selbst entwickelt hat. „Eine Stunde vorm Zubettgehen und dann alle drei Stunden einnehmen“ – aufgrund der beschriebenen Dosierung ahnt das Publikum bereits, das mit der Medizin von Dr. Brockmöller etwas nicht stimmt. Dementsprechend groß ist das Gelächter, als Bauer Groth, gespielt von Herwig Kunst, mit einem riesigen Apfel ins Behandlungszimmer stürmt. „Was ist das denn?“, fragt der Arzt. Und der Landwirt antwortet: „Das ist das Ergebnis des Blasentees, den Sie mir verschrieben haben.“ Auch dieser ist Marke „Selbst zusammengebraut“. Kann ja niemand ahnen, dass Groth sein Obst und Gemüse auf diese Weise wässert.

Die im Wartezimmer sitzende Wilma Kunze vom Bundesinstitut für Medikamentenzulassung (Linda Timmermann) spitzt da natürlich die Ohren. Neben der herumschnüffelnden Beamtin sorgen noch Willi (Rainer Vosteen), der sich für Napoleon hält, sowie der Dorfcasanova Heiko (Harald Schrön) für Chaos. Letzterer ist „etwas schwach um die Hüften“. Dr. Brockmöller verschreibt ein phosphorhaltiges Mittel. „Ich will aber nicht leuchten, sondern stehen“, protestiert er und lässt nach seinem Abgang ein höchst amüsiertes Publikum zurück.