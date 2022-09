30-jähriger Dötlinger bei Unfall schwer verletzt

Von: Dierk Rohdenburg

Polizei im Einsatz: In Großenkneten wurde ein Dötlinger bei einem Unfall schwer verletzt. © dpa

Landkreis – Ein 30-jähriger Dötlinger ist am Mittwoch gegen 19 Uhr bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Zu dieser Zeit beabsichtigte laut Polizeibericht eine 26-jährige Autofahrerin aus der Gemeinde Großenkneten, mit ihrem Transporter die Hegeler Waldstraße in Großenkneten von der Straße Zum Döhler Wehe kommend zu überqueren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt des 30-jährigen Autofahrers aus der Gemeinde Dötlingen, der die Hegeler Waldstraße aus Richtung Hengstlage kommend, befuhr.

Durch die Kollision wurden beide Beteiligten schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit, die Höhe der Sachschäden wurden auf 25.000 Euro geschätzt.

Wildunfall in Sandkrug

Bei der Kollision mit einem Reh wurde am Dienstag gegen 8.20 Uhr eine Autofahrerin schwer verletzt.

Wie die Polizei berichtete, befuhr eine 46-jährige Fahrerin aus Oldenburg mit ihrem Seat die Bümmersteder Straße in Richtung Sandkrug, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte.

Durch den Zusammenprall wurde das Tier auf die Gegenfahrbahn in die Windschutzscheibe eines Mercedes, der von einer 50-Jährigen aus der Gemeinde Hatten gelenkt wurde, geschleudert.

Die schweren Verletzungen der 50-Jährigen wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt. Sie wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht.

Das Reh verendete vor Ort. Die Höhe der Sachschäden ist derzeit nicht bekannt.

Weitere Polizeimeldung:

Das war ein schlechter Start für eine Fahranfängerin und hatte wohl nichts mit dem zu tun, was sie in der Fahrschule gelernt hat: Sie flüchtete nach einem Unfall und wurde von der Polizei gesucht.

Am Samstag gegen 3.15 Uhr befuhr die 18-jährige Delmenhorsterin mit einem Auto die Stedinger Landstraße in Deichhausen in Richtung Delmenhorst. Aus ungeklärter Ursache kam sie nach links von der Fahrbahn ab, touchierte ein Verkehrszeichen und geriet in den linksseitigen Straßengraben, wo das Fahrzeug gegen eine Brücke prallte.

Die 18-Jährige und ihr 52 Jahre alter Beifahrer aus Delmenhorst konnten das auf der Seite liegende Fahrzeug unverletzt verlassen und flüchten. Die junge Frau wurde jedoch im Verlauf der Fahndung angetroffen. Die Schadenshöhe beträgt 12.000 Euro. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein.