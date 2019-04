Gut gelaunt starteten die 48 Teilnehmer der ersten Familienauswärtsfahrt des Werder-Fanclubs (WFC) 27801 am Sonntagmittag mit dem Bus nach Mönchengladbach, um ihren Fußballbundesligisten Werder Bremen beim schweren Spiel gegen die Borussia anzufeuern. „Wir hoffen auf drei Punkte“, hieß es vor der Abfahrt in Brettorf. Neben Fans samt Schals fand sich auch reichlich Proviant an Bord – von Getränken bis hin zu kleinen Schnitzeln. Foto: Schneider