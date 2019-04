„27801“ auf großer Fahrt

Alle noch einmal fürs Gruppenfoto auf die Tribüne am Sportplatz und dann ab in den Reisebus: Kurz nach 8 Uhr haben sich am Freitag 56 Mitglieder des Werder-Fanclubs „27801“ (WFC) vom Haus der Vereine in Brettorf aus auf den Weg nach München gemacht. Rund zehn solcher Fahrten habe der Club schon auf die Beine gestellt, doch das sei die erste Vier-Tages-Fahrt, berichtete WFC-Präsident Ingo Kläner. Die Reisegruppe kommt in der bayerischen Landeshauptstadt zusammen in einem Hotel unter. Heute geht es dann gemeinsam zum Spiel gegen Tabellenführer Bayern München in die „Allianz Arena“. Kläners Tipp: 2:1 für Werder. Am Montag steht dann die Rückfahrt in den Norden an. Foto: Franitza