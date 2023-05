21 „Lappen“ für den Nachwuchs

Von: Leif Rullhusen

Ausnahmslos bestanden: Stolz präsentieren die Mädchen und Jungen ihre Fußgängerführerscheine. © Leif Rullhusen

Herzlichen Glückwunsch: Sämtliche Vorschulkinder der Kita „Unterm Regenbogen“ bestehen ihre Prüfung zum Fußgängerführerschein.

Neerstedt – „Herzlichen Glückwunsch! Ihr habt das super gemacht“, lobt Ann-Katrin Wiedenfeld die Mädchen und Jungen. „Übt aber trotzdem immer weiter! Das ist ganz wichtig“, fordert sie den Nachwuchs auf. Unter viel Applaus und ordentlich Fingertrommelwirbel aller Beteiligten hatte die Polizistin vom Präventionsteam des Wildeshauser Kommissariats zuvor Fußgängerführerscheine an den Nachwuchs des Neerstedter Kindergartens „Unterm Regenbogen“ verteilt.

„Fast wie ein richtiger Führerschein“

Alle 21 Vorschulkinder hatten gerade erfolgreich die Prüfung zu ihrem ersten „Lappen“ gemeistert und durften nun ihr Dokument aus den Händen der Ordnungshüterin persönlich in Empfang nehmen. Stolz zeigten sie die kleinen Plastikkarten mit ihrem Passbild und Namen darauf. „Fast wie ein richtiger Führerschein“, schmunzelt Sandra Burmeister. Die Kita-Leiterin ist zufrieden, dass ihre Schützlinge die Prüfung ausnahmslos bestanden haben.

Rund eine Stunde lang mussten die Mädchen und Jungen zeigen, dass sie sich sicher zu Fuß im Straßenverkehr bewegen können. Die Prüfung bildete den Abschluss einer von der Kita gemeinsam mit der Polizei und der Verkehrswacht Oldenburg im April gestarteten Aktion. Die Verkehrswacht hatte zu Beginn das Heft „Sicher zur Schule“ an die Mädchen und Jungen verteilt.

Eltern und Kita-Mitarbeiter als Prüfer

Landkreisweit gingen rund 1 400 Exemplare der Broschüre an alle Kinder, die in diesem Sommer eingeschult werden. Mithilfe dieses Ratgebers lernten sie in den zurückliegenden Wochen wichtige Verhaltensregeln sowie Schilder im Straßenverkehr kennen.

Am Donnerstag mussten die Neerstedter Vorschulkinder ihr neu erworbenes Wissen nun im öffentlichen Verkehr anwenden. In Zweiergruppen starteten die Fünf- bis Sechsjährigen von der Kita aus zu ihrem Prüfungsrundgang. Immer mit eineinhalb Minuten Abstand zwischen jedem Paar, damit die Prüfer sie genau in Augenschein nehmen konnten. Der Weg führte an der Sporthalle des TV Neerstedt vorbei zur Brettorfer Straße. Von dort ging es zum Kreisverkehr und über die Hauptstraße wieder zurück zum Ausgangspunkt. An den Kreuzungen sowie am Kreisel waren Eltern und Kita-Mitarbeiter als Prüfer eingesetzt. „Die haben anhand einer Checkliste bei jedem Kind genau hingeschaut, ob es alles richtig macht“, erläutert die Kita-Leiterin.

Gut vorbereitet in die Prüfung

Die Mädchen und Jungen nahmen den Rundkurs allerdings nicht unvorbereitet in Angriff. Wiedenfeld hatte mit ihnen nicht nur Theorie geübt, sie war mit dem Nachwuchs auch schon die Prüfungsstrecke abgelaufen.

Wie die Ergebnisse zeigen, hatten die Kinder dabei sehr gut aufgepasst. Nun müssen sie nur noch den Rat der Polizistin beherzigen, auch nach der Prüfung immer weiter zu üben. „In drei Jahren treffen wir uns in der Schule zum Fahrradführerschein wieder“, verspricht Wiedenfeld. „Ich hoffe, ihr seid dann noch nicht größer als ich“, scherzt sie zum Abschluss.