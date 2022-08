Diebe von Pech verfolgt: Beute bei Flucht verloren – nun geht es ins Gefängnis

Ein Einsatzwagen der Polizei steht vor einer Dienststelle. In Oldenburg sind Täter wegen des Überfalls auf einen Verbrauchermarkt verurteilt worden. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Räuber erbeuten bei einem Überfall in Oldenburg 20.000 Euro. Die Freude weilt nur kurz: Bei der Flucht verlieren die Täter ihre Beute. Nun fiel das Urteil.

Oldenburg – Weil sie in Oldenburg einen Verbrauchermarkt überfallen haben und zunächst 20000 Euro erbeuten konnten, hat das Oldenburger Amtsgericht einen 24 Jahre alten Mann aus Oldenburg wegen schweren Raubes zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Ein 25-jähriger Mitangeklagter muss für zweieinhalb Jahre hinter Gitter. Die beiden Angeklagten hatten nach Überzeugung des Gerichtes im März vorigen Jahres in Oldenburg Eversten einen Verbrauchermarkt überfallen und zunächst 20000 Euro erbeuten können.

Räuber verlieren Geld nach Überfall in Oldenburg: Täter zu Haftstrafen verurteilt

Doch die Freude über das Geld dauerte nicht lange an. Auf der Flucht waren Münzen aus der kaputten Tasche der Täter gerieselt und hatten den Weg bis zum Ablageort der Beute gezeigt. In der Nähe des Ablageortes konnten die Angeklagten unmittelbar nach der Tat bereits festgenommen werden. Die Räuber hatten damals kurz nach Ladenschluss (22.04 Uhr) die Eingangstür zum Geschäft aufgedrückt. Im Büro trafen sie auf zwei Mitarbeiter des Geschäftes, die gerade die Tagesabrechnung vornahmen.

Die Mitarbeiter wurden bedroht und mit Kabelbindern gefesselt. Sie mussten den Schlüssel für den Tresor herausgeben. Die Täter hatten trotzdem Schwierigkeiten gehabt, den Tresor zu öffnen. Die Situation drohte zu eskalieren. Die gefesselten Mitarbeiter hatten große Angst gehabt. Schließlich gelang es den Angeklagten, den Tresor zu öffnen. Sie hatten eine Tasche für die Beute dabei. Die erwies sich aber als nicht sehr stabil. Die Täter hatten nicht nur Scheingeld an sich genommen, sondern auch große Mengen Münzgeld.

Tasche für Diebesbeute ging kaputt: Täter verlieren nach Überfall in Oldenburg Geld

Am Ende wog die Beute 46 Kilogramm. Die Tätertasche konnte zeitweise nur geschoben oder gezogen werden. Dabei wurde ein Loch in die Tasche gerissen. Aus diesem Loch rieselten dann die Münzen und zeigten der Polizei den Weg zum Ablageort der Beute in einem Gebüsch. Ganz in der Nähe standen - auffällig gekleidet – die Angeklagten. Im Verfahren hat der ältere Angeklagte die Tat gestanden, der jüngere Angeklagte hat sie bestritten.

Das Gericht war trotzdem davon überzeugt, dass beide Angeklagten an der Tat beteiligt waren. Dass die beiden gefesselten Mitarbeiter des Marktes sehr unter der Tat gelitten haben, wirkte sich strafschärfend aus.

Überfall in Oldenburg: weitere Blaulichtmeldungen aus Niedersachsen und Bremen

Total betrunken und wenig einsichtsfähig zeigte sich in der Nacht zu Sonntag ein Gast in einem Gasthof am Dorfring in Ganderkesee. Am Ende landete der Mann auf der Polizeidienststelle und musste sich einem Alkoholtest unterziehen. Als ein Gullydeckel plötzlich in ihre Windschutzscheibe kracht, werden ein 52-Jähriger und eine 43-Jährige verletzt. Ein Mann wird festgenommen – er will „innere Stimmen“ gehört haben.

(Franz-Josef Höffmann)