Diebe stehlen 15 Heizkörper und einige Kupferrohre

Von: Dierk Rohdenburg

Gleich 15 Heizkörper wurden aus mehreren Wohnungen gestohlen. Die Polizei ermittelt. © Agentur, dpa

Landkreis – Mit der bald bevorstehenden kühlen Jahreszeit hat ein ungewöhnlicher Diebstahl von 15 Heizkörpern in Delmenhorst wohl nichts zu tun, sondern eher mit den hohen Preisen für Altmetall.

Wie die Polizei berichtet, waren Unbekannte in der Nacht zu Samstag gleich in zwölf Wohnungen an der Elbinger Straße eingebrochen. Die Wohnungen befinden sich in zwei nebeneinanderliegen Hauseingängen. Bis auf eine sind die anderen derzeit leer stehend und sollen in Kürze modernisiert werden.

Die Täter kletterten über einen Balkon im Erdgeschoss und brachen die Tür auf. Von hier gelangten sie durch die Wohnung ins Treppenhaus und in die anderen Wohnungen des jeweiligen Hauses. Insgesamt wurden 15 Heizkörper sowie Dutzende Meter Kupferrohre entwendet. Was aus der bewohnten Wohnung entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Weiterer Einbruch:

In Kirchseelte waren am Samstag in der Zeit zwischen 12.15 und 13 Uhr ebenfalls Einbrecher unterwegs. Die unbekannten Täter gelangten während der Abwesenheit der Bewohnerin vermutlich durch ein Fenster in das Wohnhaus am Holzkamp.

Im Haus trafen die Täter auf den Hund der Geschädigten und setzten gegen diesen vermutlich ein Tierabwehrspray ein. Die Höhe des Schadens und der Wert des entwendeten Diebesgutes sind bislang noch unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht oder verdächtige Personen im Nahbereich gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Telefon 04431/9410 in Verbindung zu setzen.

Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletztem Pedelec-Fahrer kam es am Samstag gegen 12.30 Uhr in Ganderkesee. Laut Polizei beabsichtigte ein 74-Jähriger aus Ganderkesee mit seinem Auto von der Atlasstraße nach rechts auf die Bergedorfer Straße abzubiegen. Dabei übersah er einen 48-Jährigen aus Ganderkesee, der mit seinem Pedelec den linken Fußweg (falsche Seite) der Bergedorfer Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte befuhr.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen Auto und Pedelec-Fahrer, infolgedessen der 48-Jährige schwer verletzt wurde.