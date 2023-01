„Bunt und friedlich“, danach aber Gewalt: Demoteilnehmerin berichtet aus Lützerath

Von: Gero Franitza

Teilen

Selfie: Heidi Schilberg zusammen mit dem Theologen Georg Sauerwein, die beide der Bewegung „Christians for Future“ angehören. © Schilberg

Ahlhorn/Oldenburg/Lützerath – Die Ereignisse und die Demonstration rund um die Bauerschaft Lützerath in Nordrhein-Westfalen hat in den vergangenen Tagen die Schlagzeilen und Diskussionen in Deutschland bestimmt. Heidi Schilberg aus Ahlhorn, Grünen-Ratsfrau in der Gemeinde Großenkneten, hat am Samstag an der Demonstration gegen den Abriss der Häuser dort und den Kohleabbau teilgenommen. Im Gespräch mit unserer Zeitung schildert sie ihre Erlebnisse.

„Als ich hörte, dass es dort eine große Kundgebung geben wird, dachte ich mir, dass es eine letzte Chance sein wird, sich vor Ort zu engagieren“, schildert die Ahlhornerin ihre Motivation. Sie schloss sich einer Gruppe an, die am Samstag um 5 Uhr von Oldenburg aus mit drei Bussen und rund 130 Personen aufgebrochen war. Organisiert hatte die Fahrt die örtliche „Fridays for Future“-Bewegung. Unter den Teilnehmern seien zwar viele junge Leute gewesen, die Gruppe sei darüber hinaus vom Alter her sehr gemischt gewesen. Die frühe Abreise habe eine unkomplizierte Ankunft ermöglicht: Andere Demonstranten seien auf dem Weg zur Kundgebung stecken geblieben – aufgrund der unerwartet hohen Teilnehmerzahl.

Schlamm: Nahe der Abbruchkante bei Lützerath. © Schilberg

Dort angekommen, ging es zu dem offiziellen Versammlungsort namens „Unser aller Camp“ – ein seit langer Zeit die Besetzung von Lützerath und die weiteren Proteste begleitendes, großes legales Zeltlager mit diversen Versorgungseinrichtungen. Dort habe sie verschiedene Dinge abgegeben, die sich die Organisatoren zuvor auf Listen erbeten hatten, etwa Essen, Corona-Tests, Erste-Hilfe-Material oder Eimer. „Es war sehr toll, das Camp zu erleben“, so Schilberg. Und trotz der vielen Menschen und des Trubels seien alle freundlich und hilfsbereit gewesen: Zudem waren die Leute dort erstaunlich gelassen, beschreibt sie die Stimmung. In dem professionell organisierten Camp habe eine positive, „unterstützende Atmosphäre“ geherrscht.

Der Demozug in Keyenberg, rund drei Kilometer von Lützerath entfernt. © Schilberg

Dann ging es wieder zurück zum Anfangspunkt, von wo es zum Kundgebungsort gehen sollte. „Wir kamen da noch gut hin“, so Schilberg, doch wurden es immer mehr und mehr Teilnehmer: „Bis zum Horizont war alles voll mit Menschen“, beschreibt sie die Wege bis dorthin. Nachdem die Veranstalter die Verhaltensregeln erklärt hatten, setzten sich die Demonstranten in Bewegung. Der Umzug sei „bunt und friedlich“ gewesen, es wurden Sprüche skandiert, es wurde gesungen und getrommelt. Polizei habe sie unterwegs praktisch keine gesehen, so Schilberg weiter. Das sei an dem freien Platz der zentralen Kundgebung, einige Hundert Meter von der Abbruchkante bei Lützerath entfernt, dann anders gewesen. Diese Veranstaltung hatte allerdings schon begonnen, als sich noch Demonstranten auf dem Weg dorthin befunden haben. Zu den Rednern gehörte die schwedische Aktivistin Greta Thunberg. Ihre frei gehaltene Rede sei „überzeugend“ gewesen, so Schilberg. Doch gehe es um die Sache, nicht um Personenkult: „Viel wichtiger ist, dass viele Leute da waren.“ Danach stand gleich wieder der Rückmarsch in Richtung der Busse an. Noch etwas weiter bis zur symbolisch bedeutsamen Abbruchkante zu gelangen, wäre bereits von den Bodenverhältnissen zunichtegemacht worden: Da es die ganze Zeit geregnet habe, sei es „ein Matschsumpf“ gewesen, in dem sogar Schuhe stecken blieben.

Chaoten auf der einen, Polizeigewalt auf der anderen Seite

Dass die Oldenburger Gruppe so rasch wieder zu ihren Bussen musste, sei auch gut so gewesen, sagt Schilberg. Denn später hätten die „Komplikationen“, sprich die gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen einigen Protestierenden und der Polizei, begonnen. Bis dahin habe sie eine bunte, engagierte Demo erlebt, aber keine große Polizeipräsenz. Als sie später von den Auseinandersetzungen hörte, sei sie nicht überrascht gewesen. „Es gibt immer ein paar wenige Chaoten unter den Demonstranten“, sagt sie. Doch habe es auch unverhältnismäßige Polizeigewalt gegeben: Wie sie später erfahren habe, sei jemand aus ihrer Bezugsgruppe ohne Vorwarnung und ohne, dass es vorher im Umfeld zu Gewaltanwendung gekommen wäre, von Polizisten grob angepackt, geschubst, umgeworfen und mit Faustschlägen traktiert worden. Sie selbst habe aber keine Gewalt erlebt. Dass es insgesamt so viele Verletzte gegeben habe, sei „entsetzlich gewesen“.

Abschließend gibt sie zu bedenken, dass es bei Lützerath nicht nur um „die paar leeren Häuser“ gehe, sondern um die große Menge Braunkohle, die sich darunter, aber vor allem dahinter befindet: Die Häuser stünden dem Bagger quasi im Weg. Wenn die Kohle jedoch abgebaut und verbrannt werde, könne Deutschland die 1,5-Grad-Grenze nicht mehr einhalten. Und was sagt sie dazu, dass ja auch Grünen-Politiker an dem ausgehandelten Kohleausstieg mitgewirkt haben, die den Abbau erst möglich gemacht haben? „Ich halte die Verträge für falsch. Da müssen Grüne auch nicht einer Meinung sein“, so Schilberg. „Auch wenn Lützerath verloren ist, ist der Kampf noch nicht verloren“, sagt sie abschließend. „Der Konflikt ist noch nicht vorbei.“