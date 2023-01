Brandstiftung in Pizzeria? Feuerwehr rettet Personen aus dem Rauch

Von: Dierk Rohdenburg

Delmenhorst – Bei einem Brand in einer Pizzeria an der Oldenburger Straße am Mittwoch um 1.15 Uhr in Delmenhorst mussten Bewohner von der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet werden. Glück im Unglück: Die Rettungswache war ganz in der Nähe.

In der Pizzeria, die sich im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses befindet, war es zu einem Feuer gekommen. Der giftige Rauch gelangte ins Treppenhaus. Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses war auf den Brand aufmerksam geworden, weil in seinem Badezimmer Rauch aus einem Lüftungsschacht drang. Als er merkte, dass der Flur ebenfalls verraucht war, wählte er den Notruf und machte die anderen Bewohner auf das Feuer aufmerksam. Ein Großteil der elf Bewohner konnte sich selbständig in Sicherheit bringen. Vier von ihnen mussten durch die zwischenzeitlich eingetroffenen Kräfte der Feuerwehr aus dem Haus geleitet werden. Alle gelten als unverletzt.

Die Feuerwehr hat ihre Wache in unmittelbarer Sichtweite. Die Helfer waren nach dem ersten Notruf somit binnen Sekunden am Einsatzort. Unter Atemschutz eilten sie in das Gebäude und führten die verbliebenen Bewohner rasch ins Freie. Ein weiterer Trupp begann unter Atemschutz die Suche nach dem Brandort. Fündig wurden sie bei einer Decke, die aus ungeklärter Ursache in dem Restaurant Feuer gefangen und für den dichten Qualm gesorgt hatte.

Bei einem Brand in einer Pizzeria an der Oldenburger Straße am Mittwoch um 1.15 Uhr in Delmenhorst mussten Bewohner von der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet werden. © Nord-West-Media TV

Doch dabei sollte es laut Angaben der Medienagentur Nonstop-News nicht bleiben. Denn auch nachdem dieser Brand gelöscht war, rauchte es weiter im Gebäude. Bei einer weiteren Absuche fanden die Feuerwehrleute dann auch im Keller weitere Brandherde, die gelöscht werden mussten.

Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Insgesamt neun Personen mussten durch den Rettungsdienst betreut werden. Die Leitstelle löste das Alarmstichwort „Massenanfall von Verletzten“ aus, sodass sich mehrere Rettungswagen aus der Stadt und dem Umland auf den Weg machten. Glücklicherweise hatte keiner der Betroffenen so viel Rauch eingeatmet, dass eine Behandlung im Krankenhaus notwendig wurde. Allerdings konnten sie nicht wieder in ihre Wohnungen zurück.

Dass das Feuer so glimpflich endete, lag wohl an der schnellen Eintreffzeit der Helfer. So hatte der Brand noch nicht ausreichend Nahrung gefunden, um auf andere Einrichtungselemente in der Pizzeria überzugreifen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Da mehrere Brandherde existierten, prüfen die Ermittler auch eine mögliche Brandstiftung.

Zahlreiche Rettungskräfte waren schnell vor Ort. © Nonstop-News

Das Mehrfamilienhaus wäre aufgrund der entstandenen Schäden laut Polizei weiterhin bewohnbar, ist aber durch die bislang unklare Brandursache vorsorglich vom Stromnetz genommen worden. Die Unterbringung der elf Bewohner wird durch die Stadt Delmenhorst gewährleistet. Angaben zur Höhe des entstandenen Schadens sind noch nicht möglich.

Zur Ermittlung der Brandursache wurde das Mehrfamilienhaus beschlagnahmt. Während der Löscharbeiten waren die Oldenburger Straße und Teile der Rudolf-Königer-Straße gesperrt. Die Sperrung konnte gegen 3.45 Uhr aufgehoben werden.