Delmenhorster bedroht Zugbegleiter und wird von Passagieren nach draußen befördert

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Polizei im Einsatz. © imago/Symbolbild

Delmenhorst – Ein 16-jähriger Delmenhorster soll nach Angaben der Polizei in einem Zug der Nordwestbahn handgreiflich geworden sein. Der junge Mann wurde von Passagieren auf den Bahnsteig befördert.

Ohne Fahrausweis ist ein junger Mann am Samstagabend in einer Nordwestbahn von Bremen in Richtung Bad Zwischenahn aufgefallen. Als der 50-jährige Zugbegleiter ihn aufforderte, seine Personalien für die Nachlösung aufzuschreiben, soll ihn der Unbekannte am Revers ergriffen und mit zahlreichen Schimpfworten bedroht haben.

Der Übergriff ereignete sich zwischen den Bahnhöfen Delmenhorst und Hude. Sieben Männer kamen dem Zugbegleiter zu Hilfe. Sie unterstützten den ihn dabei, den jungen Wüterich in Hude an die frische Luft zu setzen.

Der Zugbegleiter brach seinen Dienst ab und erstattete Strafanzeige wegen Bedrohung, Beleidigung und Erschleichung von Leistungen bei der Bundespolizeiinspektion Bremen.

Nach ersten Ermittlungen und Videoauswertungen aus der Bahn steht laut Polizeibericht ein 16-Jähriger aus Delmenhorst unter Verdacht. Die abschließenden Ermittlungen führt die Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim.

In Bremerhaven legten Unbekannte Steine auf vier Gleise

Unbekannte Täter haben zudem zahlreiche Schottersteine auf alle vier Gleise am Bahnhof Bremerhaven-Lehe gelegt. Diese wurden zunächst auf einem Gleis von einem Güterzug überfahren. Der gefährliche Eingriff in den Bahnverkehr ereignete sich am Samstag gegen 15.40 Uhr südlich des Bahnhofes Bremerhaven-Lehe. In der Folge verspäteten sich vier Züge. Bundespolizisten entfernten die Steine. Die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr dauern an. Nach einem Hinweis könnten Kinder dafür verantwortlich sein, die außerdem Passanten wegen herumfliegender Steinsplitter gefährdet haben könnten.