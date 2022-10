Sturzbetrunken gegen Laster mit Auflieger geprallt

Von: Dierk Rohdenburg

Die Polizei zog in Delmenhorst einen Betrunkenen aus dem Verkehr. © dpa

Delmenhorst/Vechta – Massiv betrunken ist ein 31-jähriger Autofahrer in Delmenhorst gegen einen Laster mit Auflieger geprallt.

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es am Sonnabend gegen 23.30 Uhr auf der Stedinger Straße in Höhe des Geibelweges in Delmenhorst. Dabei befuhr ein 31-Jähriger mit seinem Wagen die Stedinger Straße stadteinwärts und erkannte einen in Höhe Geibelweg ordnungsgemäß auf der Straße haltenden Laster mit Auflieger offensichtlich zu spät.

Trotz noch eingeleiteten Ausweichmanövers prallte der Wagen mit der rechten Fahrzeugfront gegen das linke Fahrzeugheck des Aufliegers, wodurch an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Die jeweiligen Fahrer blieben unverletzt. Als ursächlich für den Verkehrsunfall stellte sich im Laufe der Unfallaufnahme die mit 2,33 Promille erhebliche Alkoholisierung des 31-Jährigen heraus. Neben der Blutentnahme wurde auch der Führerschein des Beschuldigten im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens beschlagnahmt.

Zu einem ungewöhnlichen Unfall kam es am Freitagvormittag auf der Autobahn 1 im Bereich der Anschlussstelle Holdorf in Fahrtrichtung Bremen.

Ein 84-Jähriger wollte mit seinem Fahrzeug vom Beschleunigungsstreifen auf den Hauptfahrstreifen wechseln. In diesem Bereich befindet sich allerdings eine Baustelle, sodass die Fahrstreifen verengt und die Auffahrt der Anschlussstelle verkürzt sind.

Das Auto wurde zwischen Betonwand und Autotransporter eingeklemmt. © Polizei

Beim Auffahren übersah der Fahrer einen Autotransporter aus Litauen. Der Wagen wurde zwischen den Transporter und der Betongleitwand eingeklemmt und mehrere Meter mitgezogen. Der Fahrer sowie seine beiden Insassinnen (86 und 68 Jahre) blieben unverletzt. Sie konnten sich über das Fenster der Beifahrerseite aus dem Auto befreien.

Das eingeklemmte Fahrzeug wurde mittels Kran zwischen dem Gespann und der Gleitschutzwand herausgehoben und abgeschleppt. Am Autotransporter entstand ebenfalls Sachschaden, dieser war jedoch weiterhin fahrbereit.