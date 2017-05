Delmenhorst - Diebe haben in einem Mehrfamilienhaus in Delmenhorst wertvollen Schmuck entwendet.

Unbekannte Täter seien am Dienstagabend in ein Mehrfamilienhaus am Hasporter Damm eingedrungen, berichtete die Polizei am Mittwoch. Dort entwendeten sie in einer Wohnung Schmuck im Wert von etwa 30.000 Euro.

Personen, die Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04221/15590 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

ml

