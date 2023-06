Frau liegt tot im Haus - Polizei ermittelt

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Polizei im Einsatz. © Daniel Karmann/dpa/Archiv

Die Polizei in Delmenhorst hat am Donnerstagabend eine tote Frau in ihrem Haus aufgefunden. Fremdeinwirkung wird nicht ausgeschlossen.

Am Donnerstag, 15. Juni, gegen 19:30 Uhr wurde die Polizei Delmenhorst von Anwohnern der Düsternortstraße verständigt, weil sie sich um eine Nachbarin sorgten. Beamte der Polizei verschafften sich Zutritt zum Haus, wo sie die 83-jährige Bewohnerin schließlich verstorben auffanden.

Da eine Fremdeinwirkung und damit ein mögliches Tötungsdelikt nicht auszuschließen sind, wurden noch in der Nacht umfassende Maßnahmen zur Spurensicherung und erste Ermittlungen zur Klärung der Todesursache eingeleitet. Weitere Informationen hat die Polizei noch nicht veröffentlicht.

Weitere Polizeimeldungen aus Delmenhorst:

Mit Drohungen gegen zwei Schüler soll ein 18-Jähriger einen Polizeieinsatz an einer Schule in Delmenhorst ausgelöst haben. Gegen den Heranwachsenden werde wegen Bedrohung ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Den Angaben nach hatte die Schulleitung am Mittwoch gemeldet, dass zwei Schüler auf dem Handy ernstzunehmende Drohungen erhalten hätten: Der 18-Jährige wolle mit einer Schusswaffe in die Schule kommen. Deshalb sicherte die Polizei das Gebäude.

Auf richterliche Anordnung wurde die Wohnung des 18 Jahre alten Verdächtigen durchsucht. Sein Handy wurde beschlagnahmt, eine Schusswaffe wurde aber nicht gefunden. An der Schule habe zu keiner Zeit eine Gefahr für die Anwesenden bestanden, teilte die Polizei mit.

Senior im Rollstuhl bestohlen

Die Hilflosigkeit eines älteren Mannes im Rollstuhl wurde am Donnerstag, 15. Juni, in Delmenhorst für einen Diebstahl genutzt. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen jedoch ermitteln.

Ein 91-jähriger Mann aus Delmenhorst hatte per Zeitungsinserat nach Unterstützung bei Gartenarbeiten gesucht, weil er selber an den Rollstuhl gebunden und dadurch eingeschränkt ist. Auf die Anzeige reagierte ein Mann. Er half dem 91-Jährigen mehrere Tage, brach die die Arbeit aber am Donnerstagvormittag unvermittelt ab. Anschließend stellte derSenior fest, dass Geld aus seinem Haus fehlte.



Die Ermittlungen der Polizei führten zu einem Tatverdacht gegen einen 30-jährigen Delmenhorster. Er wurde angetroffen und war im Besitz von Bargeld, zu dessen Herkunft er unglaubwürdige Angaben machte.

Wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den 30-Jährigen eingeleitet. Das Geld wurde beschlagnahmt.

E-Scooter gestohlen

Ein 17-jähriger Delmenhorster wurde am Donnerstag, 15. Juni, gegen 17:30 Uhr von der Polizei kontrolliert, weil er auf der Straße „Am Stadion“ mit einem E-Scooter die falsche Seite des Radwegs nutzte.

Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Jugendliche den E-Scooter in Stuhr entwendet hatte. Er zeigte außerdem körperliche Anzeichen, die auf den Konsum von berauschenden Mitteln deutete. Einen freiwilligen Test auf Basis von Urin wollte er nicht durchführen, so dass die Entnahme einer Blutprobe erforderlich war.

Gegen den 17-Jährigen wurde unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.