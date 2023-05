Verfolgungsjagd endet mit Totalschaden: Crash mit der Polizei auf der A28

Delmenhorst

Ein Autofahrer flüchtet, die Polizei nimmt die Verfolgung auf. Dann kommt es zum Crash zwischen den Wagen auf der A28.

Delmenhorst – Ein spektakulärer Unfall, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde, ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch, 10. Mai 2023, auf der A28 in Niedersachsen. Nach einer Verfolgungsjagd kollidierte ein Auto zwischen den Anschlussstellen Delmenhorst-Hasport und -Adelheide in Fahrrichtung Oldenburg mit der Mittelschutzleitplanke.

Crash mit der Polizei auf der A28 – Verfolgungsjagd endet in Totalschaden

Nach Angaben von Nonstop-News wollten kurz vor Mitternacht die Beamten der Wache Delmenhorst einen Golf mit niederländischem Kennzeichen kontrollieren. Doch statt rechts ran zufahren, gab der Fahrer unvermittelt Vollgas und versuchte zu flüchten. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und forderten Verstärkung an.

+ Zerstört: Nach einer Verfolgungsjagd auf der A28 bei Delmenhorst ist das Fluchtfahrzeug mit der Mittelschutzleitplanke kollidiert. © NonstopNews

Auf der A28 sei es dann zwischen den Anschlussstellen Delmenhorst-Hasport und -Adelheide in Fahrrichtung Oldenburg zum Crash gekommen. Nach Aussagen der Beamten vor Ort hatte der flüchtende VW-Fahrer den fast neben ich fahrenden Streifenwagen berührt, heißt es weiter. Daraufhin verlor der Fahrer die Kontrolle über den Golf, woraufhin dieser in die Mittelschutzleitplanke krachte und sich einmal um die eigene Achse drehte. Der Aufprall sei so heftig gewesen, dass der Vorderreifen herausgerissen wurde. Entgegen der Fahrtrichtung blieb das Fluchtfahrzeug stehen. Die Polizei konnte im Anschluss zwei Personen aus dem VW festnehmen.

Flucht vor der Polizei: Keiner der Beteiligten verletzt

Warum der Fahrer flüchtete, ist derzeit noch unklar. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Am Streifenwagen entstand ein leichter Sachschaden, der VW musste abgeschleppt werden. Die Autobahnpolizei Oldenburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

