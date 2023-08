Auto kracht in LKW: 59-jähriger Autofahrer stirbt bei Unfall auf der A1

Von: Dierk Rohdenburg

Der gesamte Frontbereich des Autos wurde zerstört. © Nonstop-News

Auf der A1 hat es am Dienstag, 22. August, kurz vor der Anschlussstelle Cloppenburg einen schweren Unfall gegeben, bei dem ein 59-jähriger Autofahrer ums Leben kam.

Cloppenburg – Laut Polizeibericht befuhr der 59-Jährige aus dem Kreis Warendorf den mittleren Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn in Richtung Hamburg. Etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Cloppenburg wechselte er mit hoher Geschwindigkeit auf den rechten Fahrstreifen und fuhr hier auf das Heck eines Sattelzuges auf, der von einem 37-Jährigen aus Belarus gelenkt wurde. Durch die Wucht des Aufpralls schob sich der Wagen unter den Sattelanhänger und wurde bis zum Stillstand des Zuges mitgezogen. Das Trümmerfeld erstreckte sich laut Augenzeugen über eine Strecke von 100 Metern. Ersthelfer waren schnell vor Ort und löschten das Fahrzeug ab, das zu qualmen begann.

Notarzt kann nur den Tod des Mannes feststellen

Der 59-Jährige erlitt nach Angaben der Polizei durch den Aufprall schwerste Verletzungen. Nachdem 21 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Bakum den Mann aus dem Auto befreit hatten, konnte ein Notarzt nur noch seinen Tod feststellen. Zusätzlich waren zwei Rettungswagen an der Unfallstelle eingesetzt.

Die Richtungsfahrbahn Hamburg musste nach dem schweren Unfall voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Vechta abgeleitet. Die Fahrzeuge, die sich zwischen den Anschlussstellen Vechta und Cloppenburg aufgestaut hatten, wurden ab 14 Uhr an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Sperrmaßnahmen, die zwischenzeitlich von Angehörigen der Autobahnmeisterei Holdorf übernommen wurden, werden mindestens bis i18.30 Uhr andauern, so die Polizei. Es ist mit langen Staus auf den Umleitungsstrecken zu rechnen. Deshalb sollten alle Verkehrsteilnehmer den Bereich weiträumig umfahren.