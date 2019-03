„BürgerAuto“ nimmt Fahrt auf

Neerstedt/Landkreis - Von Tanja Schneider. Bis vor wenigen Wochen war der Renault Zoe Life, das erste Elektroauto im Fuhrpark der Gemeinde Dötlingen, noch nackt. Nun befindet sich – umrahmt von bunten Tupfern und dem Logo der Kommune – der Schriftzug „BürgerAuto Dötlingen“ auf dem weißen Lack des Fünftürers. Dass das Fahrzeug jetzt aussieht wie ein „bunter Hund“, hat seinen Grund. „Wir möchten die E-Mobilität bekannter machen und fördern“, sagte Bürgermeister Ralf Spille am Dienstagvormittag in Neerstedt. Ziel sei es, Vorurteile abzubauen und zu einer Reduzierung des CO2-Ausstoßes beizutragen.

Gemeinsam mit Silke Eichhorn-Röpken und Ina Schäfer, die im Rathaus für den Klimaschutz beziehungsweise „Wi helpt di“ verantwortlich sind, sowie der Kreis-Klimaschutzbeauftragten Manuela Schöne und Rabea Beyer, Koordinatorin der Gesundheitsregion, machte Spille auf das Projekt „Nachhaltige Mobilität im ländlichen Raum – Nutzung von Bürgerautos im Landkreis Oldenburg“ aufmerksam. An diesem sind neben Dötlingen auch die Gemeinden Ganderkesee, Dünsen und Kirchseelte beteiligt. Unter der Federführung der Kreisverwaltung war ein Antrag auf Förderung von insgesamt fünf Elektroautos gestellt und bereits Mitte 2017 positiv beschieden worden. Im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative gewährte das Bundesumweltministerium einen Zuschuss in Höhe von rund 210 800 Euro (80 Prozent). Während die Fahrzeuge in Dünsen und Kirchseelte noch auf sich warten lassen, sind sie in Ganderkesee, Dötlingen sowie an den Berufsbildenden Schulen in Wildeshausen schon im Einsatz. An den BBS sind sie unter anderem Teil der Kfz-Mechatroniker-Ausbildung.

In der Gemeinde Dötlingen haben bislang die Rathausmitarbeiter den Flitzer mit einer Leistung von 65 Kilowatt und einer Reichweite von 170 Kilometern getestet. In einem nächsten Schritt sollen die Flüchtlingssozialarbeiterin sowie die Ehrenamtlichen von „Wi helpt di“ folgen.

Zwei Ladesäulen beim Neerstedter Rathaus

Dies setzt eine gute Organisation voraus. Wer das Auto nutzen will, sollte es vorher anmelden. „Wir müssen wissen, wer wann wohin fahren möchte“, so Eichhorn-Röpken. Denn anders als bei einem herkömmlichen Wagen müssten bei dem Elektrofahrzeug die Reichweite und Ladezeit eingeplant werden. Für Letzteres stehen auf dem Rathausparkplatz zwei Ladesäulen unter einem Carport zur Verfügung. „Dort dürfen auch Bürger ihre E-Autos aufladen“, betonte Eichhorn-Röpken. Den Strom produziert die Photovoltaikanlage auf dem Dach.

Die „Wi helpt di“-Ehrenamtlichen können den Elektrowagen für Fahrten im Rahmen der Nachbarschaftshilfe verwenden. Um Klienten beispielsweise zum Arzt oder Einkaufen zu begleiten, mussten sie bislang ihr eigenes Autos nehmen und trugen selbst das Risiko, bei einem Unfall von der Versicherung hochgestuft zu werden. „Sie über den Verein zu versichern, wäre aber unendlich teuer gewesen“, erinnerte sich Schäfer. Im Zuge der Lösungssuche war Dötlingen auf das Projekt „Nachhaltige Mobilität im ländlichen Raum“ gestoßen. Vor zwei Wochen begutachteten die „Wi helpt di“-Mitarbeiter den Flitzer. Zwölf haben sich laut Schäfer schon für eine Schulung mit der Verkehrswacht angemeldet, die voraussichtlich noch im März erfolgt.

Alle Beteiligten sprachen von einem vorbildlichen Projekt – nicht nur, weil es kommunen- und ämterübergreifend läuft, sondern gleichzeitig auch soziale Aspekte mit dem Klimaschutz verbindet.