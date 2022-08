Bündnis gegen Tierindustrie plant zivilen Ungehorsam und Demonstration in Vechta

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Protest vor dem Firmengebäude der PHW-Gruppe in Rechterfeld vor elf Monaten. © Hendrik Hassel

Landkreis – Das Bündnis „Gemeinsam gegen die Tierindustrie“ hat für den 23. bis 27. September vielfältige und ungehorsame Proteste im und ums Oldenburger Münsterland in Niedersachsen angekündigt.

Nach Angaben der Organisation werden mehrere Hundert Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet erwartet. Geplant sind unter anderem eine Demonstration in Vechta sowie ein Camp in Quakenbrück.

Das Bündnis fordert den Ausstieg aus der Tierindustrie sowie eine solidarische und ökologische Agrarwende.

Vor einem Jahr, im Juli 2021, hatten 200 Aktivist eine Blockadeaktion bei der PHW-Gruppe (Wiesenhof) in Rechterfeld bei Vechta organisiert. Zu der Zeit gab es ein Protestcamp in Goldenstedt.

„Die Tierindustrie ist ein Brandbeschleuniger für aktuelle Krisen“, wird Franziska Klein von „Gemeinsam gegen die Tierindustrie“ in einer Pressemitteilung zitiert. „Sie befeuert die Klimakatastrophe und verschwendet knappe Ressourcen wie Ackerland und Getreide, um Tiere zu mästen. Schlachthöfe, Mastanlagen und Molkereien verbrauchen außerdem große Mengen Erdgas. Und für die Tiere erschafft diese Industrie die Hölle auf Erden. Jetzt ist der Moment für eine grundlegende Transformation unseres Ernährungssystems.“

„Höchste Dichte an Tierfabriken und Schlachthöfen“

Die niedersächsische Region, in der die Aktionen geplant sind, weist deutschlandweit eine der höchsten Dichten an Tierfabriken und Schlachthöfen auf. „Wir gehen in den Hotspot der Fleischkonzerne, in das Dreieck der Städte Bremen, Oldenburg, Osnabrück, wo sich die Tierindustrie am wohlsten fühlt“, so Klein. Das Bündnis werde neben den Aktionen vom 23. bis 27. September ein Camp in Quakenbrück aufschlagen. Es sei als politische Versammlung angemeldet worden.

„Ein bloßer Umbau der Tierhaltung, wie politisch halbherzig angekündigt, löst die Probleme nicht“, so Klein. „Denn Tierprodukte gehören zu den klimaschädlichsten Nahrungsmitteln. Futterimporte aus dem globalen Süden sind nur durch neokoloniale Ausbeutung möglich. Und die Tiere leiden auch in sogenannten ‚Tierwohl‘-Ställen massiv. Es braucht daher den Ausstieg aus der Tierindustrie und eine gerechte Transformation weg von der Fleischproduktion und hin zu einer ökologischen und solidarischen Landwirtschaft und einer pflanzenbasierten Ernährung.“

Die Proteste von „Gemeinsam gegen die Tierindustrie“ richten sich nach Angaben der Aktiven nicht gegen Landwirte, sondern gegen die verantwortlichen Konzerne. „Die Profite von PHW, Tönnies, Vion und Westfleisch beruhen auf Gewalt und Zerstörung. Wir werden die Verflechtung der Ausbeutung von Mensch, Tier und Natur aufzeigen. Diese Art der Produktion von Nahrungsmitteln hat keine Zukunft“, heißt es in der Pressemitteilung.