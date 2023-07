Breitbandausbau im Landkreis Oldenburg geht weiter

Von: Ove Bornholt

Teilen

Der Ausbau der Glasfaserkabel im Landkreis Oldenburg geht erst einmal weiter. Bei zukünftigen Vorhaben fällt allerdings die Förderung des Landes weg. © dpa

Der Breitbandausbau im Landkreis Oldenburg geht erst einmal weiter wie geplant, obwohl das Land die Förderung zurückfährt. Davon könnten aber zukünftige Projekte betroffen sein.

Landkreis – Dass das Land Niedersachsen den Breitbandausbau, also die Verlegung von Glasfaserkabeln, ab 2024 nicht mehr fördern will (wir berichteten), hat beim Landkreis Oldenburg für eine Überraschung gesorgt. Kämmerer Reiner Fürst berichtet angesichts der Ankündigung aus dem Digitalministerium von reichlich Irritationen und Verwirrung, weswegen das Telefon am Donnerstag ständig geläutet habe. Neben Presseanfragen hakte auch so manche kreisangehörige Kommune nach, was für praktische Folgen der Beschluss aus Hannover denn nach sich ziehen wird. Dieser wird übrigens mit den knappen Haushaltsmitteln des Landes begründet.

Erst einmal kann Fürst aber Entwarnung geben: „Für alte Anträge, wie wir sie in der Pipeline haben, gilt das nicht.“ Das habe der Landkreis nun mit dem Land abgeklärt. Es gebe eine Art Bestandsschutz für Bescheide – auch wenn diese noch vorläufig sind.

„Weiße Flecken“-Projekt läuft weiter

Das betrifft das derzeit laufende dritte Ausbauprojekt im Landkreis, bei dem es um den Anschluss der sprichwörtlichen „letzten Milchkanne“ geht. Die Gesamtinvestitionen liegen bei mehr als 70 Millionen Euro. Zu den Profiteuren gehörten viele Gewerbegebiete, die auch schon mit Glasfaser versorgt wurden, und gut 3 000 Privatadressen, die in den kommenden Jahren ans Breitbandnetz angeschlossen werden sollen. Das wird zwar erst 2025, vielleicht sogar etwas später, beendet sein. „Die Mittel sollen aber geblockt sein, sodass eine nachträgliche Auszahlung möglich ist“, berichtet Fürst von Gesprächen mit dem Land.

Bei den in Rede stehenden Privatadressen geht es um Haushalte außerhalb der Kernorte. In Wildeshausen, Wardenburg, Hude und Co. gab es in der Regel schon eine privatwirtschaftliche Erschließung durch Versorger, sodass die Einwohner Glasfaser bekommen können. Der Ausbau lohnt sich im Außenbereich aber kaum. Deswegen ist dort der Staat, konkret der Landkreis und seine Kommunen, eingesprungen – mit umfangreicher Kofinanzierung durch das Land und den Bund. Die letzten „Weißen Flecken“ mit einer Internetgeschwindigkeit von weniger als 30 Mbit/Sekunde sollen damit verschwinden.

Und die „Grauen Flecken“?

So weit, so gut. Doch es gibt ja noch die sogenannten „Grauen Flecken“. Also Bereiche, in denen Internetgeschwindigkeiten zwischen 30 und 100 Mbit/Sekunde möglich sind. Bei diesen Adressen wurde zwar oftmals der Kabelverzweiger ertüchtigt, die Leitungen zu den Häusern sind aber immer noch aus Kupfer. Bei immer mehr internetfähigen Geräten im Haushalt könnte das nicht mehr zukunftsfähig sein.

Konkrete Pläne zur Förderung dieser Areale gibt es beim Landkreis nicht. Angesichts fehlender finanzieller Unterstützung durch das Land scheint die Verlegung von Glasfaserkabeln in diesen Bereichen zurzeit aber fraglich zu sein.