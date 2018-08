Sechs Kilometer Stau nach Unfall auf A1 in Richtung Bremen

+ © dpa Ein Autofahrer hatte bei Spurwechsel den Lkw übersehen und sei in dessen Heck gefahren, teilte eine Polizeisprecherin mit. Der Lkw geriet ins Schleudern und stürzte teilweise in den Straßengraben. © dpa

Bramsche - Ein Zusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen hat auf der Autobahn 1 im Landkreis Osnabrück am Samstagmorgen zu Verkehrsbehinderungen geführt. Nach Angaben der Verkehrsleitzentrale staute sich der Verkehr am Morgen in Richtung Bremen auf rund sechs Kilometern. Die beiden Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt.