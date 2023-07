Kraftvolles europäisches Theater entsteht am (und durch das) Blockhaus Ahlhorn

Von: Gero Franitza

Das ítalienisch-spanische Theater-Ensemble hat sich intensiv auf die morgige Uraufführung vorbereitet. © Ensemble

Am Blockhaus Ahlhorn ist im Rahmen eines dreiwöchigen internationalen Workshops ein Theaterstück entstanden. Das Ergebnis ist faszinierend. Die Uraufführung geht am 22. Juli ab 19.30 Uhr über die Bühne.

Ahlhorn – Das Blockhaus Ahlhorn liegt versteckt – idyllisch, aber eben auch etwas abseits. Auf der Karte europäischer Jugendeinrichtungen ist die Einrichtung seit einem Jahr kontinuierlich mehr und mehr sichtbar geworden. Hunderte junge Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern – nicht zuletzt der Ukraine – haben sich hier getroffen und miteinander, voneinander und übereinander gelernt. Ein gelungenes Beispiel dafür präsentiert morgen eine junge internationale Theatergruppe im Rahmen einer Uraufführung.

„Wir wollen in der Tat eine internationale Tagungsstätte sein“, sagt Blockhaus-Geschäftsführer Niels-Christian Heins, „wir wollen ganz Europa in den Blick nehmen.“ Erst letztens habe ihn ein Anruf von einem französischen Regierungsberater erreicht, der ein französisches-deutsches-ukrainisches Projekt ins Leben rufen will. Dabei soll es um den Austausch von Jugendlichen, aber auch Vertretern der kommunalen und politischen Ebenen – Bürgermeister und Regierungsvertreter – gehen. Das Blockhaus habe zwei Vorteile, unterstreicht Heins: Zuallererst, dass die ganze Region hinter dem Blockhaus stehe. Das sei spürbar, und werde auch weithin positiv wahrgenommen. Und dann natürlich die Möglichkeiten, die die Anlage bietet – nicht zuletzt die Kapazität: „Wir haben mit 200 Betten Tagungsmöglichkeiten wie kaum andere.“ Das überrasche viele Interessenten, dächten doch manche bei dem Namen eher an Holzhütten, so Heins schmunzelnd.

Die besonderen Möglichkeiten, die das Blockhaus bietet, nutzt seit knapp drei Wochen eine Gruppe Studenten aus Italien und Spanien – diese nehmen an einem Theaterworkshop teil, der von Alma Di Bello (24) und Giacomo Cosentino (25) aus Italien geleitet wird. Beide sind über ihren Kontakt zu einer Oldenburger Kultureinrichtung an das Blockhaus gekommen. Den Wunsch der Italienerin, dort ein internationales Theaterstück zu inszenieren, konnte Heins im Rahmen des Blockhaus-Konzepts Wirklichkeit werden lassen. Inzwischen sind beide Italiener hier beschäftigt und werden noch bis Ende des Jahres weitere Theaterprojekte anbieten. Beide gehören zum Leitungsteam der Organisation „Kairos“, die jungen Menschen Theatererfahrungen ermöglichen will. Die Kulturstiftung des Landkreises Oldenburg unterstützt die hiesige Theaterarbeit finanziell.

Gute Zusammenarbeit am Blockhaus: Niels-Christian Heins (l.), Alma Di Bello und Giacomo Cosentino. © fra

Letztere ist an den Ahlhorner Fischteichen gegenwärtig besonders intensiv. Das Ensemble studiert nämlich das Stück „Why?“ (deutsch: warum?) ein. Geschrieben hat es Di Bello, die mit Cosentino auch Regie führt. Das Stück basiere auf dem Stoff des antiken Werkes Antigone, berichtet die junge Italienerin. Ursprünglich habe sie den Wunsch gehabt, etwas über den Krieg in der Ukraine zu schreiben. „Doch dann habe ich gemerkt, dass das nicht genug ist – es war nur ein Aspekt. Das Stück muss aber viel mehr mit einbeziehen.“ Und so sei nicht nur ein Text über eine Person entstanden, die sich gegen ungerechte Gesetze auflehnt: „Es soll Leute anregen, nicht andere für sich selbst denken zu lassen.“

Und das gilt ebenso für die Schauspieler: Sowohl di Bello als auch Cosentino besitzen Theatererfahrungen. Selbst mitspielen wollten sie aber ganz bewusst nicht: „Die Gefahr war zu groß, dass die Teilnehmer uns nachahmen“, unterstreicht di Bello. Jeder Darsteller sollte seinen eigenen Weg finden, sich auf der Bühne auszudrücken. Und das darf auch für das Skript gelten, das aus Cosentinos Feder stammt: Welche Bilder er zu ihrem Text und den Liedvorschlägen gefunden hat, habe sie überrascht. „Das ist die Schönheit des Theaters“, sagt Cosentino. „Man kann nicht voraussagen, was passiert“, gibt er Einblick in den Entstehungsprozess, „manchmal muss man improvisieren.“ Und so seien aus dem Text drei Akte entstanden.

Das rund halbstündige, englischsprachige Stück umzusetzen, bedeutet harte Arbeit für die Gruppe junger Theater-Enthusiasten, die nach einem strikten Übungsplan den ganzen Tag über daran arbeiten. Das Ergebnis, wie bei einer der letzten Proben vor der morgigen Erstaufführung bereits zu sehen war, ist beeindruckend: bemerkenswert intensiv, mit hohem Körpereinsatz, authentisch und elektrisierend nah am Publikum. Das Ensemble präsentiert „Why“ am Sonnabend ab 19.30 Uhr im Blockhaus Ahlhorn. Der Eintritt ist kostenlos.