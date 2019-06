Mit Pfefferspray und Schlagwerkzeugen: Beziehungsstreit eskaliert - acht Personen verletzt

Zu der Eskalation eines Familienstreits kam es am Mittwochabend. In dessen Verlauf sind insgesamt acht Personen verletzt worden.

Delmenhorst - Familienstreitigkeiten sind am Mittwoch, 5. Juni, in Groß Ippener eskaliert. Um 20.15 Uhr gingen zwei Notrufe bei der Polizei ein, in denen von jeweils beteiligten Personen geschildert wurde, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gekommen war. Insgesamt waren acht Personen in diesen Streit verwickelt. Alle sind im Verlauf dessen verletzt worden.

Aufgrund dieser Schilderung sind mehrere Rettungswagen und Polizeifahrzeuge zum Einsatzort entsandt worden. Insgesamt waren fünf Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug eingesetzt. Bei deren Eintreffen beruhigte sich die Situation schnell, die Parteien konnten problemlos getrennt werden beziehungsweise waren bereits getrennt.

Angehörige bringen den Streit zur Eskalation

Bislang konnte ermittelt werden, dass es zwischen getrennt lebenden Ehepartnern zu einem Streit gekommen war, der durch Unterstützung jeweiliger Angehöriger eskalierte.

Auf der einen Seite standen sich die 40-jährige Noch-Ehefrau mit ihren Eltern, auf der anderen Seite der 43-jährige Noch-Ehemann mit vier Angehörigen gegenüber.

Im Verlauf der Auseinandersetzung kam es neben einfachen Schlägen und Tritten auch zum Einsatz von Pfefferspray und Schlagwerkzeugen.

Insbesondere durch den Einsatz des Pfeffersprays wurden alle acht beteiligten Personen, darunter ein achtjähriges Mädchen, verletzt. Obwohl auch einige blutende Wunden versorgt werden mussten, wurde von lediglich leichten Verletzungen ausgegangen.

Strafverfahren gegen fünf Personen eingeleitet

Gegen fünf der beteiligten Personen wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Wer dabei für den Einsatz des Pfeffersprays oder der Schlagwerkzeuge verantwortlich war, müssen die Ermittlungen zeigen.

Die zerstrittenen Beteiligten wurden zur Behandlung in unterschiedliche Krankenhäuser gefahren, was zu einer zusätzlichen Beruhigung führte.

Der Einsatz in Groß Ippener war gegen 22 Uhr beendet.