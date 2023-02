Betrunkener schubst grundlos Passanten und verletzt sie

Von: Dierk Rohdenburg

Polizei im Einsatz. © dpa/Symbol

Delmenhorst – Ein betrunkener Mann hat am Mittwoch durch Schubsen und Schlagen zwei Personen in Delmenhorst verletzt. Er konnte in der Innenstadt angetroffen werden. Gegen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Gegen 14.30 Uhr wurde über den Notruf eine Körperverletzung zum Nachteil eines 77-jährigen Delmenhorsters gemeldet. Er war zu Fuß auf dem Gehweg der Nordwollestraße in Richtung der Stedinger Straße unterwegs und wurde von hinten geschubst. Dadurch kam der 77-Jährige zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt und anschließend in die Obhut seiner Ehefrau übergeben. Der Verursacher entfernte sich in Richtung der Friedrich-Ebert-Allee und konnte zunächst nicht angetroffen werden.

Gegen 15.45 Uhr wurde eine weitere Körperverletzung in der Innenstadt gemeldet. Hier wurde ein 50-jähriger Bremer geschubst und geschlagen. Auch er zog sich leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden.

Hier trafen Beamte der Polizei Delmenhorst auf einen Mann, der der Beschreibung der Opfer und Zeugen entsprach. Der 55-jährige Delmenhorster war alkoholisiert und wies eine Atemalkoholkonzentration von 1,63 Promille auf. Sein aggressives Verhalten konnte er nicht begründen. Nun muss er mit einem Verfahren wegen Körperverletzung rechnen.