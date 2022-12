Betrunkener rammt Treckerfahrer und verletzt ihn schwer

Von: Dierk Rohdenburg

Die Polizei musste im Landkreis Cloppenburg einige Unfälle aufnehmen. © dpa/Symbolbild

Landkreis – Es war bei einigen Unfällen im Landkreis Cloppenburg am Wochenende Alkohol im Spiel. So wurde ein 74 Jahre alter Traktorfahrer bei einem Auffahrunfall nahe Essen (Landkreis Cloppenburg) schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei vom Sonntagmorgen wurde der Traktor von einem betrunkenen 39-Jährigen übersehen, der mit seinem Auto von hinten nahte. Die beiden Fahrzeuge kollidierten am Samstagabend, wodurch der Traktorfahrer aus seinem Sitz auf die Motorhaube des Autos geschleudert wurde.

Mit schweren Verletzungen wurde der 74-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

Als Unfallursache vermutet die Polizei ersten Erkenntnissen zufolge den Alkoholkonsum des 39-Jährigen: 1,83 Promille wurden bei einem anschließenden Test bei ihm festgestellt.

Frau mit 1,91 Promille unterwegs

Am Samstag, 10. Dezember, gegen 19.40 Uhr, befuhr eine 51-jährige Frau aus Lastrup mit ihrem Auto die Hauptstraße in Garrel. Bei einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass sie unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Test am mobilen Alcomaten ergab einen Wert von 1,91 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

Verkehrsunfall in Verbindung mit Trunkenheit

Am Samstag, 10. Dezember, gegen 23.10 Uhr kam ein 51-jähriger Mann aus Garrel auf der Werner-Baumbach-Straße in Richtung Cloppenburg in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Gartenzaun. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Test am mobilen Alcomaten ergab einen Wert von 0,42 Promille.

Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen und hohem Sachschaden

Am Samstag, 10. Dezember, gegen 23.45 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Mann aus Molbergen die Ermker Straße in Richtung Ortsmitte. In Höhe des Kreisverkehrs passierte er die vorherige Verkehrsinsel linksseitig auf der Gegenfahrbahn und überfuhr anschließend den Kreisverkehr, wobei er diverse Steinpfleiler beschädigte. Im weiteren Verlauf stieß er gegen ein Wohngebäude. Der Mann wurde leicht verletzt. Drei weitere Insassen aus Molbergen im Alter von 19 bis 21 Jahren wurden ebenfalls leicht verletzt. Ein 19-jähriger Mitfahrer aus Molbergen wurde schwer verletzt. Der Sachschaden wird auf 63.000 Euro geschätzt. Die Unfallursache ist derzeit unklar.