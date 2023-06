Betrunkener BMW-Fahrer schleudert in zwei Autos: 50.000 Euro Schaden

Von: Dierk Rohdenburg

Der BMW schleuderte gegen zwei Autos und in eine Garage. © Nonstop-News

Seine Fahrkünste zu selbstbewusst eingeschätzt, hat offensichtlich ein 57-jähriger betrunkener BMW-Fahrer am Samstagmorgen in der Delmenhorster City. Der Schaden liegt bei 50.000 Euro.

Der Mann fuhr gegen 9.35 Uhr auf der Rudolf-Königer-Straße mit seiner 5er-Limousine aus einem Kreisverkehr – der sich unmittelbar an der dortigen Feuerwache befindet – heraus.

Im Anschluss verlor der Mann die Kontrolle, kam nach rechts von der Straße ab und schleuderte über den Gehweg. Die Irrfahrt ging durch einen Vorgarten und endete in zwei geparkten Autos an einer Hauswand.

Der 57-Jährige konnte leicht verletzt aussteigen und kam vorsichtshalber in ein Krankenhaus. Dort konnte er dann auch gleich eine Blutprobe abgeben. Denn bei der Polizei vor Ort pustete er 0,96 Promille.

Schaden in Höhe von 50.000 Euro

Ob das ursächlich für seine chaotische Fahrt ist, müssen die Ermittlungen zeigen. An seinem sowie den beiden geparkten Fahrzeugen entstand hoher Schaden von rund 50.000 Euro.

Besonders bitter für einen der betroffenen Besitzer: er hatte sein Fahrzeug erst gestern bei TÜV gehabt, der ihm keinerlei Mängel attestierte. Diese Feststellung gilt nun nicht mehr. Alle drei Fahrzeug mussten abgeschleppt werden.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst (Telefon 04221-15590) in Verbindung zu setzen.

Weiterer Unfall unter Alkoholeinfluss

Zu einem weiteren Unfall kam es am Freitag gegen 23 Uhr: Ein 22-jähriger Radfahrer befuhr mit einem Fahrrad die Delmestraße in Fahrtrichtung Hasberger Dorstraße. Dabei übersah er einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Kia, gerade als ihm ein anderes Auto entgegenkam. Der Radfahrer wich nach rechts aus und stieß gegen den Wagen. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Da der Radfahrer unter Alkoholeinwirkung stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ein Alcotest ergab zuvor einen Wert von 0,89 Promille.

Die Schadenshöhe beträgt 1.500 Euro