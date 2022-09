Berauscht auf der A 1 in die Leitplanke und Polizisten beleidigt

Von: Dierk Rohdenburg

Unfall auf der Autobahn 1: Der Hauptfahrstreifen musste kurzzeitig gesperrt werden. © Privat

Landkreis – Unter Drogen einen Unfall mit 57.000 Euro Sachschaden auf der Autobahn 1 verursacht und Polizeibeamte beleidigt sowie getreten. Das brachte einem 24-jährigen Lastwagenfahrer am Dienstag mehrere Ermittlungsverfahren ein. Zudem konnte er nur mit Pfefferspray gebändigt werden.

Gegen 16.51 Uhr verursachte der Mann laut Polizeibericht in Fahrtrichtung Bremen zwischen den Anschlussstellen Vechta und Cloppenburg unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln einen Verkehrsunfall und leistete während der Unfallaufnahme zudem noch Widerstand.

Der 24-jährige Mann mit Wohnsitz in Montenegro kam mit seinem montenegrinischen Sattelzug zunächst nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit den Mittelschutzplanken. Er blieb bei dem Unfall unverletzt. Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen wurde der Verkehr auf dem Hauptfahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Beamten stellen körperliche Ausfallerscheinungen fest

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten körperliche Ausfallerscheinung bei dem Mann fest, die auf eine mögliche Beeinflussung von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf THC (Cannabis).

Der 24-Jährige verhielt sich den Beamten gegenüber aggressiv und versuchte, mit dem Fuß einen Beamten zu treten, verfehlte diesen aber. Da sich der Mann sperrte und weiterhin Widerstand leistete, mussten die Polizisten Pfefferspray einsetzen.

Der renitente Mann musste sich im Dienstgebäude der Autobahnpolizei Ahlhorn einer Blutentnahme durch einen Arzt unterziehen. Der Beamte blieb unverletzt. Der Gesamtschaden am Sattelzug und an den Schutzplanken wurde auf etwa 57.100 Euro geschätzt. Den Mann erwarten nun gleich mehrere Ermittlungsverfahren.