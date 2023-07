Beim Radfahren Spenden für schwerkranke Kinder sammeln

+ © Trelenberg Oliver Trelenberg: Der Radfahrer ist zum Spendensammeln in ganz Deutschland unterwegs. © Trelenberg

Für ihn ist das Radfahren mehr als ein Hobby: Oliver Trelenberg hatte Krebs und sammelt nun Spenden für schwerkranke Kinder. Im August kommt er nach Wildeshausen.

Wildeshausen/Hagen – Radtouristen gibt es in Wildeshausen einige, aber Anfang August will ein Radfahrer vorbeikommen, der die Kreisstadt nicht der Erholung wegen ansteuert: Oliver Trelenberg hat Krebs gehabt und sammelt nun Spenden zugunsten des Kölner Vereins „wünschdirwas“. Dieser erfüllt Kindern und Jugendlichen, die schwer erkrankt sind oder es waren, besondere Wünsche wie einen Hubschrauberflug, ein Treffen mit dem Lieblings-Youtuber oder ein Schachspiel gegen einen internationalen Meister. Um Aufmerksamkeit zu erzeugen, plant Trelenberg regelmäßig Touren durch Deutschland und macht am 7. August auch in Wildeshausen Station, wo er einen Termin im Stadthaus hat.

„Radfahren ist für mich eine Verbindung aus Selbsthilfe, Leidenschaft und sozialem Engagement“, schreibt er auf seiner Internetseite www.oli-radelt.de. Nach einem schweren Lebensweg habe er selbst Krebs bekommen und sich dann mühsam ins Leben zurückgekämpft. „Seitdem möchte ich anderen Menschen Mut machen.“ Gemeinsam mit Spendern wolle er krebs- und anderen schwerkranken Menschen helfen.

Von Hagen nach Kiel und zurück: 4.250 Kilometer

Die aktuelle Tour umfasst 71 Etappen und rund 4.250 Kilometer von Hagen in Nordrhein-Westfalen über Freiburg im Breisgau, Augsburg, Leipzig, Berlin und Usedom nach Kiel. Auf dem Rückweg nach Hagen geht es quer durch Niedersachsen und eben auch Wildeshausen. Pro Tag legt Trelenberg zwischen 45 und 90 Kilometer zurück. In vielen Städten auf seiner Strecke hat er Termine mit Bürgermeistern gemacht, um für sein Anliegen zu werben. „Ich radele bei Wind und Wetter. Da kann ich wegen der Termine keine Rücksicht drauf nehmen“, sagt er.

Auf seiner Internetseite informiert der Spendensammler über seine Motivation, die auch viel mit seinem Lebensweg zu tun hat. Im Oktober 1965 im nordrhein-westfälischen Schwerte geboren, sei er in schwierigen familiären Verhältnissen aufgewachsen. Diese Situation habe früh zu missbräuchlichem Alkoholkonsum geführt. Nachdem Trelenberg die Berufsschule ohne Abschluss verlassen und eine Ausbildung zum Betriebsschlosser nach kurzer Zeit abgebrochen hatte, folgten diverse Jobs als Hilfsarbeiter. „Alkohol war längst ein ständiger Begleiter“, schreibt er über diese Zeit. Es folgten zwei kurze Freiheitsstrafen und dann wieder ein Hilfsarbeiter-Job, dieses Mal im Stahlhandel. Dabei sei es zu einem schweren Arbeitsunfall mit mehreren Knochenbrüchen gekommen, berichtet Trelenberg.

Dann bessert sich sein Leben. Anfang der 1990er-Jahre fasst er beruflich als stellvertretender Lagerleiter im Großhandel Fuß, heiratet und entsagt dem Alkohol. Später erwirbt er einen Lastwagenführerschein und fährt in Deutschland sowie im Ausland. Doch Ende der 1990er-Jahre folgen die Trennung von seiner Frau und ein schwerer Rückfall. „Wieder kann ich mein Leben nur unter Einfluss von Alkohol ertragen“, erinnert er sich.

Laut Trelenbergs Lebensbericht dauert es Jahre, bis er sich davon erholt. In den 2000er-Jahren krempelt er sein Leben komplett um und hört auf zu trinken. Allerdings leidet er unter psychischen Erkrankungen wie Depressionen. Da merkt er: Auf dem Rad geht es ihm besser. „Radfahren entwickelt sich zu meiner großen Leidenschaft.“

2013 dann der Schock: Kehlkopfkrebs. „Mit viel Glück bleibt meine Stimme erhalten“, schreibt Trelenberg über die Diagnose und die folgende Kehlkopfteilentfernung sowie einen chirurgischen Eingriff zum Entfernen von Lymphknoten im Halsbereich. Er versucht, wieder Rad zu fahren, kommt aber nicht über kurze Strecken hinaus. Trotzdem bleibt er dran, und 2015 heißt es schließlich: „Krebspatient radelt für guten Zweck“. Seitdem ist Trelenberg schon mehrfach durch Deutschland gefahren und kommt nun zum ersten Mal offiziell nach Wildeshausen.