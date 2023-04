Unfall einer Militärkolonne: 55.000 Euro Schaden und 20 Kilometer Stau auf der A1

Von: Dierk Rohdenburg

Teilen

Polizei im Einsatz. © dpa/Friso Gentsch

Landkreis – Eine niederländische Militärkolonne hat bei einem Unfall auf der A1 20 Kilometer Stau und 55.000 Euro Schaden verursacht.

Am Mittwoch, 5. April, kam es gegen 11 Uhr auf der Autobahn1 in Höhe Holdorf in Fahrtrichtung Bremen zu einem Zusammenstoß zwischen zwei in Kolonne fahrenden Lastern des niederländischen Militärs. Das berichtete die Polizei am Donnerstag.

Eine 24-jährige Frau befuhr zur Unfallzeit mit ihrem Laster den rechten Fahrstreifen im Baustellenbereich. Als sie den Laster verkehrsbedingt stark abbremsen musste, konnte der 24-jährige Fahrer des nachfolgenden Lasters nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr hinten auf. Beide Personen blieben unverletzt.

Die Fahrzeuge waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtschaden wurde auf 55.000 Euro geschätzt.

Durch den Verkehrsunfall kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und einem zwischenzeitlich 20 Kilometer langen Stau.

Mit Zaun und Baum kollidiert

Leicht verletzt wurden zwei Frauen bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 4. April, gegen 16.20 Uhr auf der Nutzhorner Straße (L 867) in Ganderkesee.

Zur Unfallzeit befuhr ein 68-jähriger Mann aus Schriesheim mit seinem Nissan die Nutzhorner Straße in Richtung stadteinwärts. In einer dortigen Kurve kam der Mann nach derzeitigem Ermittlungsstand auf Grund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in der Folge mit einem dortigen Straßenbaum und einem Zaun.

Durch den Zusammenstoß wurden zwei Mitfahrerinnen, eine 68-jährige Frau aus Schriesheim und eine 71-jährige Frau aus Ganderkesee, leicht verletzt.

Eine Behandlung der Frauen durch Rettungskräfte war nicht erforderlich. Der 68-Jährige blieb unverletzt.

Der Wagen war durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen werden.

Der Gesamtschaden wurde auf 3.000 Euro geschätzt.

Gegen den Unfallverursacher wurde ein Strafverfahren wegen der Fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.