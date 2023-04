Beginn der Biker-Saison in Delmenhorst: Zwei Schwer- und ein Leichtverletzter

Von: Dierk Rohdenburg

Polizei im Einsatz. © Privat

Delmenhorst – Zum Beginn der Biker-Saison in Delmenhorst gab es laut Polizeibericht am Samstag zwei Schwer- und einen Leichtverletzten.

Ein Unfall ereignete sich am Samstag gegen 11.30 Uhr auf der Straße „Am Dwoberg“. Ein 76-Jähriger aus Ritterhude beabsichtigte, mit seiner Honda von einem Grundstück nach rechts auf die Straße „Am Dwoberg“ in Fahrtrichtung Dwoberger Straße in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei übersah er das Auto eines 82-jährigen Delmenhorsters. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem der Kradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Der Gesamtschaden beträgt 3.500 Euro.

53-jährigen Fahrer übersehen

Am Samstag gegen 17 Uhr befuhr ein 26-jähriger Delmenhorster mit seinem VW-Polo die Mühlenstraße in stadtauswärtige Fahrtrichtung und beabsichtigte, nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Dabei übersah er den 53-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades „Super Soco“, der auf der Mühlenstraße stadteinwärts fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 53-jährige stürzte und sich schwer verletzte. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden beträgt 1.000 Euro.

Auf Opel Corsa geprallt

Am Samstag gegen 18.15 Uhr befuhr ein 17-Jähriger aus Delmenhorst mit einer Yamaha offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit die Syker Straße stadteinwärts und übersah in Höhe der Anschlussstelle zur B 75/Stickgras einen auf der Fahrbahn stehenden Opel Corsa. Die 27-jährige Fahrerin des Opels beabsichtigte, nach links auf die B 75 abzubiegen, musste jedoch verkehrsbedingt warten.

Der 17-Jähriger fuhr trotz eines Ausweichmanövers auf den stehenden Wagen auf und stürzte. Dabei zog er sich unter anderem schwere Armverletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Bremer Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beträgt 4.000 Euro.