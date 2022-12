Bedrohen Erpresser Delmenhorster Weihnachtshaus?

Von: Dierk Rohdenburg

Sven Borchart schmückt seinen Garten mit leuchtender Weihnachtsdekoration. Vom 1. Advent bis zum Jahresende erstrahlt das Haus der Familie Borchart weihnachtlich geschmückt mit rund 60.000 Lichtern. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Delmenhorst – Bedroht die „Letzte Generation“ jetzt Weihnachtshaus-Betreiber, die viel Strom verbrauchen?

Die Familie des bekannten Delmenhorster Weihnachtshauses hat nach Angaben der Medienagentur Nonstop-News am Donnerstag per Post einen Drohbrief erhalten.

Am Donnerstag erhielt die Familie laut der Mitteilung per Post einen Brief von angeblichen Aktivisten der „Letzten Generation“. Darin wird gefordert, dass die Familie die Weihnachtsbeleuchtung an ihrem Haus bis Montag, 5. Dezember, abstellen soll. Wortwörtlich heißt es in dem Brief laut Nonstop-News: „Sie produzieren mit Ihrer unnötigen Weihnachtsbeleuchtung Lichtschmutz und vergeuden knappen Strom!“. Sollte die Familie der Abschaltaufforderung nicht nachkommen, kündigte man an, die Beleuchtung über Nacht zu zerstören.

Ob das Schreiben tatsächlich von der „Letzten Generation“ stammt oder ob es sich um einen Trittbrettfahrer handelt, ist unklar. Auf das Anschreiben, das anscheinend mit einem Computerdrucker verfasst wurde, ist mit Klebstoff ein Bild samt Überschrift eines Artikels von der Internetseite der „Letzten Generation“ geklebt. Die zweite Seite des Schreibens ist ein Ausdruck mit einem Zitat von António Gueterres, das ebenfalls von der öffentlich zugänglichen Internetseite der Aktivisten stammt.

Polizei ist bereits eingeschaltet

Die Polizei ist offenbar bereits eingeschaltet, und die Familie versucht derweil, ihr Weihnachtshaus gegen mögliche Angriffe zu schützen. Einschüchtern lassen möchte man sich nicht.

Das hell beleuchtete Haus ist weit über die Stadtgrenzen bekannt, mit über 60.000 Lichtern und einem durchschnittlichen Gesamtstromverbrauch von 1.000 kWh verzaubert die Familie Borchart die Nachbarschaft in ein Winterwunderland und trotzt den höheren Stromkosten mit Umstellung auf sparsamere LED-Technik. Bei diesem Leuchtspektakel sammelt die Familie für therapeutisches Reiten für behinderte Kinder.

Sven Borchart hat sich laut der Agentur „lange Gedanken gemacht, ob wir es wegen der Energiekrise machen“. Er halte es aber weiter für sinnvoll, weil so Geld für das therapeutische Reiten hereinkommt. „Ohne Weihnachtshaus gibt es kein Reiten für die Kinder, deshalb war es uns eine Herzensangelegenheit“, so Borchart, der darauf verweist, dass der Stromverbrauch mit normalen Glühbirnen deutlich höher gelegen habe. „Wir gehen für unser Geld arbeiten, und Hobbys kosten nun mal Geld“, sagt er. „Wir legen Wert darauf, dass wir die traditionellen Weihnachtsfarben und weißes Licht verwenden – kein amerikanisches Bling-Bling.“